Голоса твои — уши мои: шуршанки в действии

В середине декабря Нулевая открывает новую выставку

Выставка «Голоса твои — уши мои» – следствие знакомства с художницей Анастасией Крохалевой во время спонтанного путешествия по Свердловской области в 2021 году на 6-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В разговорах она называла свои работы «шуршанками». Это хрупкие кинетические скульптуры с механическими моторами и сухими растениями. Вращаясь, они становятся проводниками в состояния, индивидуальные для каждого зрителя и слушателя.

На выставке представлены кинетические скульптуры – шуршащие, звенящие и шепчущие на своих языках. Доступные визуальному и аудиальному восприятию одновременно, они касаются предела слухового опыта.

Выставка ставит знак равенства между «я слышу» и «я понимаю». Движение, соприкасающиеся поверхности и зритель образуют здесь чуткое пространство, мнемонический механизм, построенный на образах и звуках. Послушать тишину – значит услышать «гул мира». Кинетические работы художницы – «со-настройка» внимания к миру через нюансные движения навстречу друг другу.

Анастасия Крохалева – междисциплинарная художница, участница арт-дуэта «Музей вечно играющих аттракционов» (2017-2021 гг.). Принимала участие в биеннале «Искусство будущего» в МАММ, спецпроектах IV и V Уральской индустриальной биеннале, спецпроектах VI и VII Московской международной биеннале молодого искусства, Киберфесте. Является резиденткой мастерских Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.