18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Молчанье – свет: вглядываемся в оглушительную тишину

Поделиться:

В это воскресенье в выставочном пространстве ОССИ «МИ» откроется выставка музыканта и художника Дмитрия Крылова.

В это воскресенье команда выставочного центра ОССИ «МИ» откроет выставку музыканта и художника Дмитрия Крылова Silenzio forte [ — fff ], которая расскажет о присутствии и отсутствии шума и тишины. Автор в своем «Слове» говорит, что звук существует, пока существует человек, в этом и предстоит убедиться посетителям пространства.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: