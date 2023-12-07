Молчанье – свет: вглядываемся в оглушительную тишину

В это воскресенье в выставочном пространстве ОССИ «МИ» откроется выставка музыканта и художника Дмитрия Крылова.

В это воскресенье команда выставочного центра ОССИ «МИ» откроет выставку музыканта и художника Дмитрия Крылова Silenzio forte [ — fff ], которая расскажет о присутствии и отсутствии шума и тишины. Автор в своем «Слове» говорит, что звук существует, пока существует человек, в этом и предстоит убедиться посетителям пространства.