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Искусство

Зевс или Геркулес: маска, я тебя знаю

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Сегодня в Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка керамических скульптур «Люди и боги».

Можно ли сохранить живую эмоцию в обожженной глине? На этот вопрос пытается найти ответ художник и скульптор Анатолий Каштанов — выставка его скульптур-масок «Люди и боги» откроется сегодня в Тольяттинском краеведческом музее.  На создание масок из огнеупорной глины, которая по параметрам напоминает камень, художника вдохновили сценические образы известных актеров.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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