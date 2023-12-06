Зевс или Геркулес: маска, я тебя знаю

Сегодня в Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка керамических скульптур «Люди и боги».

Можно ли сохранить живую эмоцию в обожженной глине? На этот вопрос пытается найти ответ художник и скульптор Анатолий Каштанов — выставка его скульптур-масок «Люди и боги» откроется сегодня в Тольяттинском краеведческом музее. На создание масок из огнеупорной глины, которая по параметрам напоминает камень, художника вдохновили сценические образы известных актеров.