Fashion & art: Художественный музей приглашает на лекцию в эту субботу

«Мода в искусстве & Искусство в моде», читает Зоя Кобозева

Лекция «Автопортрет в полосатом свитере» Э. Мунка и королева полосатого трикотажа» будет посвящена «полоске» в истории моды через воспевших «полосатый свитер» экспрессиониста Эдварда Мунка и королеву трикотажа Соню Рикель. Автопортрет Мунка будет использован как знак, а биография Сони Рикель - как текст.

Автор и ведущая модного лектория – Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор Самарского университета, специалист по истории повседневности, истории культуры, социальной истории, автор проекта публичных лекций «Модный университет».

Подробнее о лекторе:

Зоя Кобозева преподаёт в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва с 1995 г. В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Дворянство Центрально–Промышленного района России в конце XIX – начале XX вв». В 2015 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Мещанская повседневность провинциальных городов России во второй половине XIX – начале XX вв».