Аукционов много не бывает: «Посольство» начинает с совриска

В эту субботу в барном особняке «Посольство» пройдет эксклюзивный аукцион современного искусства.

Одна из первых страниц истории барного особняка «Посольство» будет посвящена арту: в субботу команда посольства организовывает аукцион современного искусства. Картины и скульптуры для пополнения коллекций самарских ценителей искусства подбирали эксперты Gallery 419, а вести аукцион будет Юрий Омельченко - известный московский аукционист и арт-дилер. Для всех, кто не сможет прийти в «Посольство», будет организована прямая трансляция аукциона, а продажа произведений искусства начнется в восемь вечера.

Чтобы не ограничиваться бегущей строкой, «Собака.ru» пришла за подробностями и деталями к соосновательнице Gallery 419 Лауре Синанян.

Почему вы решили организовать аукцион?

Потому что искусство должно находить не только своего зрителя, но и ценителя. Нам важно сделать искусство ближе к людям. А как оно может стать еще ближе, когда уже находится, например, в вашей спальне или гостиной? На аукционах можно увидеть срез современных художников: тех, кто участвует в больших проектах, выставляется в топовых галереях города, страны и зарубежья. Это авторы, которые только набирают популярность или те, что уже заработали себе имя.

Почему вы решили организовать аукцион в ресторане?

Мы уже на стадии планирования проекта, в котором я принимала участие в статусе дизайнера, решили, что барный особняк «Посольство» станет идеальной арт-площадкой, как по атмосфере, так и по идеологии. Согласно нашей легенде, особняк, принадлежит потомку купца Савельева, который является настоящим ценителем искусства: можно считать, что этот таинственный герой и собрал эту коллекцию. К тому же, если вспомнить историю Самары, все купцы любили коллекционировать искусство: например, в усадьбе Шихобаловых многие комнаты были украшены картинами и скульптурами. Любовь к искусству у жителей Самары в крови - мы лишь хотим ее пробудить вновь.

Как вы отбирали работы?

Все представленные художники - резиденты Gallery 419, которые прошли кураторский отбор. Так как мы выставим работы в конкретном месте, то можно будет увидеть серию, которая готовилась именно для этого пространства. Есть работы, которые стилистически вписываются в концепцию самого заведения – они являются его продолжением и частью.

Есть ли какие-то прогнозы или ожидания?

Сложно говорить о том, как все пройдет, потому что это наш первый опыт аукциона такого формата. Но, как показывают успехи в этой области у наших коллег, рынок в Самаре начинает принимать современных авторов: люди приходят на выставки не только для того, чтобы получить дозу эстетического удовольствия, но и для того, чтобы приобрести то, что понравилось. Мы надеемся, что в Самаре появится больше ценителей современного искусства, а художники смогут монетизировать свое творчество. Нам хочется наладить связь и взаимообмен между автором и зрителем, позволить одним ощутить свою причастность к произведениям, а другим - ощутить востребованность своего таланта.