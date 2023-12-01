Театральный десант: «Виктория» превратит город в сцену

В следующую субботу в Самаре стартует «Неделя современного театра».

В следующую субботу стартует новый фестиваль, который приготовила галерея «Виктория»: «Неделя современного театра» познакомит город с инновационными и междисциплинарными театральными форматами и превратит самарские пространства в сцены для спектаклей и площадки для лабораторий. В Самару приедут такие звезды театральной сферы, как Артем Томилов и Никита Славич, которые позволят каждому желающему попробовать себя в роли актера, а завершится фестиваль хореографическим моноспектаклем Юлии Авраменко и спектаклем «Лекция о ничто» по знаменитому тексту композитора-философа Джона Кейджа.

9 декабря в Музее Модерна начнется «ДокПоток» Артема Томилова – творческая лаборатория, основанная на методе документального потока: смешении автописьма, пленэрного письма и автофикшн.

10 декабря в Музее Модерна пройдет перформативный ивент «Встреча», на котором Артем Томилов расскажет о разных подходах к созданию искусства и о том, что сегодня многие инструменты творчества свободно перемешиваются, образуя всё новые формы жизни. А вечером этого же дня Артем прочитает в галерее «Виктория» перформативная лекция с демократическими процедурами, импровизациями и сюрпризами.

12 декабря в «Нулевой комнате» начнет свою работу театральная лаборатория Никиты Славича «Почему я плохо сплю». Междисциплинарный проект на стыке горизонтального театра, перформативной выставки и образовательной программы закончится перфомативной выставкой.

15 декабря на сцене театральной платформы «Прачка» Юлианна Авраменко. представит свой танцевальный перфоманс «Мама», в котором исследуется пересечение материнства и практик современного танца.

16 декабря в музее имени Алабина Никита Славич представит камерный спектакль по «Лекции о ничто» композитора Джона Кейджа в исполнении четырех актеров проекта «Новые читки».

