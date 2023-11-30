«От первого лица» с номинантом «Инновации»: в Самаре пройдет встреча с участником аут-группы «Муха»

Уже завтра художника примет временный временный офис Виктории (ул. Степана Разина 150)

Никита Кузнецов - номинант премии «Инновация», участник международного фестиваля «Архстояние», резидент фонда «Сияние».

У каждого дома есть коробочка с памятными сердцу артефактами: билетами в кино и на самолет, крышками от бутылок, буклетами выставок и открытками от друзей.

У подобных вещей есть свое название. Википедия гласит: «эфемера - любая временная запись, не предназначенная для последующего сохранения и долгосрочного использования». Проще говоря, - мусор. Но для многих это следы нашей жизни. Мы боимся их выбросить, боимся потерять свою память.

Сферой работы Никиты Кузнецова как художника является создание «ситуаций». Ситуация эфемерна по своей сути, она редко производит объекты, которые можно хранить, коллекционировать и уж тем более продавать. От нее остаются лишь следы. О ней можно только помнить.

Что такое художественная ситуация? И почему она всегда временна? На примерах деятельности Йозефа Бойса, группы The Yes Man и других мы порассуждаем над этим и поговорим о том, какие следы оставили знаковые произведения ситуативного искусства.