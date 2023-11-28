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Искусство

Звездное небо над головой и выставка в музее

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В музее имени Алабина откроется выставка «Небо в алмазах», которая отправится в путешествие по губернии.

В следующий вторник в музее имени Алабина начнет свою работу выставочный региональный проект «Небо в алмазах», посвященный человеку: его внутреннему миру, чувствам , эмоциям и переживаниям. На выставке будут представлены искусство во всех его проявлениях: от классической живописи и скульптуры до коллажей, видеоарта и цифрового искусства. Есть только одно условие - наличие изображений звездного неба, драгоценных камней и вечных ценностей. После открытия выставка отправится в путешествие по маршруту Самара — Тольятти — Сызрань — Новокуйбышевск.

Фото: Дина Богусонова

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