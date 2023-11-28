Звездное небо над головой и выставка в музее

В музее имени Алабина откроется выставка «Небо в алмазах», которая отправится в путешествие по губернии.

В следующий вторник в музее имени Алабина начнет свою работу выставочный региональный проект «Небо в алмазах», посвященный человеку: его внутреннему миру, чувствам , эмоциям и переживаниям. На выставке будут представлены искусство во всех его проявлениях: от классической живописи и скульптуры до коллажей, видеоарта и цифрового искусства. Есть только одно условие - наличие изображений звездного неба, драгоценных камней и вечных ценностей. После открытия выставка отправится в путешествие по маршруту Самара — Тольятти — Сызрань — Новокуйбышевск.