О чем грезят на архипелаге: мечты художников

Сергей Гуськов, куратор выставки «Архипелаг грез»:

«В названии заложены две основные вещи: острова, поскольку это архипелаг, и воображение. Каждый остров — отдельный мир, где художники дают волю своей фантазии. Также название отсылает к одноименному циклу произведений британского писателя Кристофера Приста, известного у нас по книжке «Престиж», по которой снят популярный фильм про фокусников. Прист описал воображаемый мир, с огромным архипелагом в центре планеты, все его острова абсолютно разные, там творятся странные вещи. Это не совсем фантастика, скорее магический реализм.

Для выставки я отбирал не только тех художников, с которыми был давно знаком и понимал, чего от них ожидать: во время первого выпуска «Архипелага грез» в Казани я внезапно обнаружил живопись Рамина Нафикова и понял, что она мне очень нужна. Надо уточнить, что этому художнику 56 лет, он из Казани, но живет половину времени в Риге еще с 1990-х, а познакомился мы только на открытии выставки в его городе».

Алексей Журавлев, художник:

«Я делал проект специально для выставки, лейтмотивом был текст композиции Unicornis Captivatur, которая является частью сборника средневековых песнопений под названием «Кодекс Энгельберга». Это одно из многих мест где спасителя олицетворяют с единорогом, как мне кажется архипелаг — это идеальный мир, но представить достижение такого мира без жертвы в нашей культуре уже довольно сложно».

Анастасия Деревякина, художник:

«В своей работе для выставки я размышляю о «райском месте» и о том как мы привыкли его воспринимать. Хочу дать зрителю совершенно другое восприятие этого словосочетания под другим углом. Я думаю нужно просто заглянуть в иную вселенную: по-своему красивую, но, возможно, не для наших глаз.

Надеюсь, многие посмотрят на мир с другой стороны и перестанут делать одно и то же».

Творческое объединение spdplf: Илья Борзунов, Дарья Каракулова и Анастасия Тихомирова:

«Выставка собирает острова, которые наполняют художники. У нас тоже есть свой остров, который стоит на воде — это лавка, как бы вырванная из контекста. Очень часто такие лавки можно встретить на берегу Волги весной, когда река все затапливает.

Наш остров — это остров Скорби, отсылающий к фильму «Треугольник печали», в котором главные герои потерпели кораблекрушение и остановились на близлежащем диком острове.

Мы грезим о том, чтобы наконец-то выспаться и заняться мерчем.

А если серьезно, то мы мечтаем, чтобы в Самаре было больше актуальных выставок, таких как эта. Здорово, что налаживается межрегиональный контекст и появляются кочующие из одного города в другой выставки. К нам приезжают казанские, нижегородские художники, а самарские в свою очередь выставляются в этих городах. Хочется, чтобы это связи разрастались по всей России».

Максим Новиков, художник:

«Работу придумывал специально для выставки и реализовывал в соответствии с ее концепцией. Я опирался на тексты Приста и хотел задуматься о темпоральности и о том, как все острова архипелага на выставке и в тексте отличаются друг от друга. Если честно, была цель придумать что-то, обозначающее не отдельный остров, а модус мысли.

Я грежу о новом творчестве — эта выставка проходит уже второй раз после показа в Казани, и мысли уже в новых работах, хочется делать что-то еще».

Саша Шардак, художник:

«Идея моей работы повторяет просто концепцию выставки, но содержание моего острова — в том, как это сделано: он представляет из себя башню с тремя периметрами. Задумка была в том, чтобы передать некоторую недоступность.

Грежу о том, чтобы получить доступ ко всему недоступному».

Творческое объединение Хо Гуй: Егор Ефремов и Мария Плаксина:

«Эта работа изначально появилась в Казани. В Самаре во время реставрации мы внесли несколько доработок сообразных месту, удачно преобразивших работу.

Здесь мы накопали розовой самарской глины, которая целиком покрыла и корову, и теляток, и «колодец» с зеркалом, добыли душистое сено с рынка и воду из Волги.

Образ коровы аллегорический, здесь её основное качество - кормилица. Если заглянуть в зеркало под коровой, то в окруженной водой земле обращает на себя внимание металлическое вымя. Два теленка оторваны от матери, они жаждут, но не могут напиться, при этом кто-угодно может подойти и, в общем-то, напиться или умыть руки.

Таким образом, если землю помыслить в виде коровы, наш остров в «архипелаге грёз» — это вымя. У нас «телячьи» грезы».