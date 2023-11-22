Колхозный самиздат: тексты-алиби и галюциногенные архивы

На фестивале «Букноль» пройдет выставка коллектива «Колхоз».

В субботу в центре современного искусства «Нулевая комната» начнет свою работу «Бюро текстов-алиби и галлюциногенных архивов» - выставка, на которой можно будет познакомиться с публикациями коллектива «Колхоз» на различных носителях, вплоть до чековой ленты. Куратор выставки Анастасия Альбокринова рассказала, почему ради ребят из «Колхоза» она сделала исключение и организовала персональную выставку творческого объединения.

«Для меня «Колхоз» – это объединение, которое затрагивает очень важные темы, на которые я и сама хотела бы поговорить. Без каких-то бюджетов, представления в крупных галереях и высоких продаж, они проявляют чудеса находчивости и своеобразного оптимизма, чутко наблюдая за всем, что происходит вокруг: места, пространства, люди, государства, язык и культурные, социальные и политические системы. Их рефлексия проявляется в уникальном стиле, отражаясь в поэзии, графике и фотографии. Они делают места, в которых люди встречаются и создается какая-то особая форма коммуникации, основанная на юморе, дружелюбии и совместном творчестве.

При этом показать деятельность «Колхоза» не так-то просто: их тексты во многом автобиографичны, абстрактны, хаотичны и разрозненны, а встречи проходят в разных местах, потому что один из участников коллектива живет в Приднестровье, а другой в Белграде.Нужно было как-то систематизировать их архивы и сделать их понятными самарскому зрителю.

На этой выставке есть много для нас незнакомого, но во многих вещах мы можем узнать себя и свою жизнь. И в этом заключается особый шарм выставки: мы смотрим словно на себя, но не на себя – есть что-то в ментальном, языковом и культурном пространстве, которое разделяет нас с героями. Есть что-то что преломляется в национально-территориальной призме и воспринимается иначе. Поэтому их мир кажется знакомым и странным одновременно. И я надеюсь, что на выставке зритель сможет это прочувствовать.

Выставка «Колхоза» должна была случиться еще весной в пространстве «Виктория Underground», но из-за ремонта мы сократили выставочную программу. Поэтому я благодарна команде центра современного искусства «Нулевая комната», которая сумела интегрировать ее в «Букноль». Уверена, что это будет интересный диалог между российским и нероссийским самиздатом».