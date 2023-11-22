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Искусство

Последнее окно сезона: записываемся на финишное покрытие

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Сегодня в центре сотворчества «Живой» пройдет заключительный мастер-класс проекта «Мастера деревянных окон». 

Сегодня пройдет заключительный мастер-класс проекта «Мастера деревянных окон», на котором участников Том Сойер Феста ждет финишный этап работ по дому купца Кожевникова: нанесение финишное покрытие на окна для цокольного этажа здания под руководством столяров центра сотворчества «Живой».  Отличная возможность поработать руками и узнать, как подбирать материалы для пропитки древесины и из какого дерева лучше делать окна для собственного дома.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Наталья Маслова

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