Последнее окно сезона: записываемся на финишное покрытие

Сегодня в центре сотворчества «Живой» пройдет заключительный мастер-класс проекта «Мастера деревянных окон».

Сегодня пройдет заключительный мастер-класс проекта «Мастера деревянных окон», на котором участников Том Сойер Феста ждет финишный этап работ по дому купца Кожевникова: нанесение финишное покрытие на окна для цокольного этажа здания под руководством столяров центра сотворчества «Живой». Отличная возможность поработать руками и узнать, как подбирать материалы для пропитки древесины и из какого дерева лучше делать окна для собственного дома.