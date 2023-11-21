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Искусство

Конструктивно об архитектуре: Третьяковка в Самаре выпустила новую часть подкаста

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Подкаст посвящен локальному конструктивизму, послушать его можно по ссылке

Дарья Волкова, заведующий отделом просветительской деятельности Филиала Государственной Третьяковской галереи в городе Самара:
«Первые три маршрута сосредоточены в центре города – вокруг нашего временного офиса, клуба Третьяковки в Самаре. Они не длинные – такие, чтобы можно было пройти по дороге на обед. Каждый из них имеет собственный фокус: второй маршрут посвящен архитектурному ансамблю административно-жилого комплекса ОГПУ, и нам кажется, что даже жители в Cамаре найдут в нем много неожиданного.
Выход третьего маршрута ожидается в самом начале декабря, он проведет от Дома промышленности до Радиодома.
А дальше мы потихонечку будем «подбираться» ближе и ближе к Фабрике-кухне. Пока что план такой, но как в любом исследовательском и творческом процессе могут случаться новые находки и появляться новые идеи — все обещаем рассказать. А пока желаем приятных прогулок по первым двум конструктивистским путям»

Ссылка на подкаст на IZI.travel

Ссылка на подкаст в ВК

Ссылка на подкаст на Яндекс.Музыке

Также подкаст есть в Apple Podcasts.

Фото: Архивы пресс-служб

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