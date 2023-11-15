Голубая роза модерна: в декабре в Самаре открывается масштабная выставка

Музей Модерна примет выставку знакового художественного объединения конца XIX - начала XX века из коллекции старейшего московского коллекционера В. А. Дудакова.

Эти шедевры вместе с выставкой «Мистицизм», которая откроется в музее уже 16 ноября, позволят посетителям проникнуть в мир таинственных и тонких материй рубежа эпох.

Выставочный проект представит знаковые работы русских художников символизма и модерна. Их объединяют поиски нового живого искусства. Их творчество театрально, мистично и таинственно, с одной стороны, и основано на личных переживаниях – с другой.

Коллекция Дудакова дает представление о «Голубой Розе» и о творчестве основных участников группы - П. Кузнецове, П. Уткине, Н. Сапунове, С. Судейкине и др. Жемчужиной выставки станут карнавальные картины С. Судейкина и один из многочисленных «Демонов» М. Врубеля.

Кроме живописных работ и эскизов посетители увидят скульптуры и декоративно-прикладное искусство рубежа веков.

Художники объединения «Голубая роза» были последователями Виктора Борисова-Мусатова — основоположника второй волны русского символизма. Их объединяло многое: и поволжские корни, и то, что они были учениками Константина Коровина и Валентина Серова.

Выставка в Музее Модерна познакомит гостей с одним из ярчайших явлений искусства модерна и покажет работы, которые невозможно увидеть в экспозициях музеев. Всего на выставке будет представлено 34 произведения.

Ирина Свиридова, заведующая Музеем Модерна: «В конце декабря в Музее Модерна мы открываем очень красивую выставку, о которой мы давно мечтали. Валерий Александрович Дудаков – художник, экспозиционер, имеет самую большую частную коллекцию искусства модерна в России. Нам важно не просто представить работы художников, имена которых являются хрестоматийными, а показать взгляд коллекционера на эти произведения, его «Голубую розу». Вдохновение и праздничное настроение для всех посетителей будет обеспечено»