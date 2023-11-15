Ешь, молись, грези: острова мечты ближе, чем кажутся

Сегодня в «ЗИМ Галерее» откроют доступ к «Архипелагу грез».

С 16 ноября в «ЗИМ Галерее» начнет работать выставка «Архипелаг грез», которую команда галереи «Виктория» приготовила вместе с казанским центром современной культуры «Смена» при поддержке столичного фонда «Сфера». Но познакомиться с островами, которые созданы из инсталляций, живописи и видео, объединенные темой воображаемых миров, можно уже сегодня на торжественном открытии выставки.