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Искусство

Ешь, молись, грези: острова мечты ближе, чем кажутся

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Сегодня в «ЗИМ Галерее» откроют доступ к «Архипелагу грез». 

С 16 ноября в «ЗИМ Галерее» начнет работать выставка «Архипелаг грез», которую команда галереи «Виктория» приготовила вместе с казанским центром современной культуры «Смена» при поддержке столичного фонда «Сфера». Но познакомиться с островами, которые созданы из инсталляций, живописи и видео, объединенные темой воображаемых миров, можно уже сегодня на торжественном открытии выставки.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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