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Искусство

Музейные гадания: мистицизм в стиле Модерн

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В четверг в Музее Модерна откроется выставка «Мистицизм».

Почему обитатели конца XIX века так верили в сверхъестественное и насколько эта вера изменилась сегодня? На эти вопросы должна ответить выставка «Мистицизм», которая откроется в четверг в Музее Модерна. Что помогало сближаться с тонким миром духов? Какие предметы отвечали за связь с миром идей, лишенном земной оболочки? Помочь окунуться в атмосферу прошлого с массовыми спиритическими сеансами помогут предметы из фондов музея имени Алабина, произведения из собрания Самарского художественного музея и книги из частных коллекций.

Информационный обзор редакции. 16+

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