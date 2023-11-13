Музейные гадания: мистицизм в стиле Модерн

В четверг в Музее Модерна откроется выставка «Мистицизм».

Почему обитатели конца XIX века так верили в сверхъестественное и насколько эта вера изменилась сегодня? На эти вопросы должна ответить выставка «Мистицизм», которая откроется в четверг в Музее Модерна. Что помогало сближаться с тонким миром духов? Какие предметы отвечали за связь с миром идей, лишенном земной оболочки? Помочь окунуться в атмосферу прошлого с массовыми спиритическими сеансами помогут предметы из фондов музея имени Алабина, произведения из собрания Самарского художественного музея и книги из частных коллекций.