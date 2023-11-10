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Искусство

Своими руками: художники и зиноделы встречаются в «Нулевой»

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В «Нулевой комнате» пройдет презентация передвижной полки-выставки зинов от проекта Nizina.

В субботу в центре современного искусства «Нулевая комната» все ценители зин-культуры соберутся на презентацию полки зинов от проекта Nizina, которая приедет в Самару из библиотеки имени Маяковского в Севкабеле. Кроме презентации сделанных своими руками книги и журналов, в программе лекция «Опыт создания зина» и рассказы самарских зиноделов о своих открытиях и лайфхаках. Художник Екатерина Оленина, которая тоже представит свою работу, по секрету поделилась с «Собака.ru» темой своего рукотворного шедевра: «Мой зин создан из фотографий, которые я сделала во время путешествий по мистической Самарской Луке – это таинственные рисунки в штольнях и другие мистические находки».

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Екатерина Оленина

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