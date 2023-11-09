Яна Арбузова: «Я просто не знаю, что будет дальше: путей развития может быть бесконечное множество и я даже не представляю ступени, которые могут мне открыться».

После того, как твой год прошел под знаком успешного успеха, у тебя есть вот это ощущение «мы строили, строили и наконец построили»?

Давайте честно: это был не тот успех, который свалился мне, как снег на голову. Наверное, если бы я совершенно случайно написала пару картин, а они вдруг начали пользоваться безумным спросом, я была бы на седьмом небе от счастья. Но я работала, чтобы прийти туда, где я сейчас нахожусь. Много работала. Так что, никакой эйфории — для меня все, что сейчас происходит, не больше, чем просто еще один этап. Здорово, что все получается, улыбаемся, идем дальше. Звездная болезнь — это пока не про меня. Может, в будущем настигнет – от этого никто не защищен. Честно говоря, мне пока не очень комфортно говорить о каком-то успехе, потому что, я все еще в поиске собственного стиля, и меня до сих пор частенько грызет внутренний критик. Я все еще расту, как творческая личность, поэтому этот успешный год, если выражаться метафорически, просто сделал мой формирующийся позвоночник-стержень крепче и помог мне подняться еще на одну ступень. Но я понимаю, что буду идти дальше и буду подниматься выше.

А ради чего ты работаешь? Какими вешками-этапами проложен твой курс?

Не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня нет конкретного ответа. Я просто не знаю, что будет дальше: путей развития может быть бесконечное множество и я даже не представляю ступени, которые могут мне открыться. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что продажи работ — это не главная цель. Я никогда не писала картины, держа в голове «надо будет продать!» Все эти продажи для меня в первую очередь – признание. Такой знак, что я молодец и работала не зря. Но я правда много работала! И картины я пишу просто потому, что не могу не писать. Творчество — единственный язык, на котором я могу говорить с миром. Это, конечно, вовсе не значит, что мне хочется обесценить продажи. Но я долгое время отшатывалась от вопросов, как можно купить мои картины. Потому что, вернувшись три года назад в Самару, я поставила перед собой цель добиться финансовой независимости без продажи работ, чтобы получить возможность заниматься «чистым» творчеством. И ради искусства я приносила в жертву свое время – работала в Литературном музее и рисовала иллюстрации для издательств. Правда, времени и сил на собственные холсты почти не оставалось. Дошло до того, что мне позвонил куратор «Виктории» Сергей Баландин и пожурил за то, что я потенциальными покупателями не общаюсь. Тот разговор с Сергеем помог мне немного изменить свою точку зрения: он убедил меня в том, что продавать работы — это для художника нормально. И важно. Понятно, что никто – мне хочется в это верить – не пишет ради продажи. Но, если твое «чистое» искусство кто-то хочет приобрести, разве нужно ему отказывать? Кстати, это не надуманная проблема: художникам порой не хватает понимания, что продавать работы – это не страшно. Что продажа работы не «потушит» твой талант и дар. По крайней мере, мне точно этого понимания не хватало. Сейчас я поняла, что продажа картин никак не влияет на творчество, но кого-то до сих пор «оскорбляют» деньги. Ну и знаменитый «творческий снобизм» тоже никто не отменял.