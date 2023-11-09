Гастрономический фестиваль «Искусство есть»: послесловие

Когда вы с командой в 2014 году подписывали соглашение, которое висит на стене вашего кабинета, вы планировали, что через девять лет ассоциация ресторанов Milimon Family разрастется до таких масштабов?

В далеком 2014 году мы сформировали миссию нашей компании, ее ценности и базовые принципы, чтобы понять, где мы можем приложить свои усилия и быть полезными обществу, городу. И вот уже почти десять лет движемся в выбранном векторе. Заглядывали ли мы в будущее? Нет, конечно! Мы просто мечтали! Планирование и тогда было краткосрочным, а сейчас его горизонт стал еще ближе: если раньше кризисы случались примерно раз в шесть лет, теперь каждый год происходят какие-то события, которые заставляют нас изменяться и адаптироваться. Тем не менее, наша миссия не изменилась: мы продолжаем развивать гастрономическую культуру Самары и, как следствие развития социальной культуры, чаще и эффективнее взаимодействуем с культурными институциями.

Почему вы выбрали именно ресторанную сферу, в которой все построено на человеческом факторе, способном нарушить даже самую идеальную концепцию?

Да, на сегодняшний день это один из самых сложных бизнесов в мире, в котором много абсолютно непредвиденных моментов. По сути, от каждого официанта зависит впечатление, которое ресторан произведет на гостя, хотя до того, как они встретятся, большой командой будет проделана огромная работа. И тут всегда интересно: каждый в ресторане может «спасти» ситуацию или испортить все впечатление о проекте. Но, если отвечать на вопрос, трудно сказать, что я выбрал эту сферу. После окончания СГАУ – а по образованию я – бортинженер воздушного транспорта и третий в кабине пилота – мне стало понятно, что эту профессию в ближайшем будущем роботизируют – как собственно и произошло – и сделал ставку на творчество. Еще в университете я изучил графические пакеты и подрабатывал на фрилансе, придумывая имиджи и логотипы. На последнем курсе написал бизнес-план студии дизайна, рекламы и фотографии, которую назвал в честь романа Станислава Лема «Солярис»: так называлась планета, которая предугадывает желания. По моему плану наша компания должна была стать такой же планетой. С этим бизнес-планом я нашел - с третьей попытки – инвестора и после защиты диплома сразу ушел в собственный бизнес, ни дня не проработав на работодателя. В течение восьми лет мы занимались рекламным бизнесом и выросли в крупное агентство, в которое каждый день приходили запросы от клиентов «идите туда, не знаю куда, и принесите то, не знаю, что», каждый день мы должны были создавать идеи, которые удивляли и продавали продукты наших клиентов. Это очень помогло серьезно прокачать мозг и регулярно выдавать работающие креативы, мы поставили это на поток. Тем временем, моя супруга после окончания педагогического университета тоже задалась вопросом поиска своей ниши и на семейном вечернем ужине ее брат, который тоже стал партнером семейного бизнеса, рассказал, что в городе появился первый японский ресторан, и предложил заняться службой доставки японской кухни. Идея всем понравилась, рынок тогда был практически свободен, поэтому я предложил им свою помощь в разработке бренда и фирменного стиля, а также помощь ментора и наставника. Так появился бренд «Съел бы сам», который существует по сей день.

Значит, карьера в ресторанной сфере началась с разработки бренда службы доставки?

Можно сказать, и так, но корректнее будет «обвинить» в этом самый большой кризис в истории современной России, которым нас накрыло в 2008 году. К тому моменту мы сильно раздули штат под тендеры крупных компаний - только графических дизайнеров у нас работало человек двадцать пять – и мы обслуживали компании из пятнадцати городов России, работали с крупными компаниями «Мегафон Поволжье», «Волга Трансстрой», «Волгателеком», «Смартс». И мы попали в ситуацию, когда новых заказов нет, а огромная дебиторская задолженность есть. И заказчики мне честно заявляют, что они не то, что заказывать больше пока ничего не будут, но даже не знают, как оплатить готовую продукцию. Принцип всех больших контрактов прост: сначала ты отгружаешь продукцию авансом, а через какое-то время тебе производят оплату. Мир, который мы строили в течение восьми лет начал рушится, как карточный домик: мы переехали из офиса в центре города, а мне пришлось расставаться с ценными сотрудниками. И вот, как-то прихожу я домой, измотанный борьбой с ветряными мельницами, а меня встречает широкой улыбкой жена. Спрашиваю: «Ты чем так довольна?», а она мне говорит: «Ты не представляешь, сколько доставок у нас сегодня было!» Я собрал в Excel отчет, смотрю, а у них там буквально кривая удачи: в кризис люди перестали ходить в рестораны и начали заказывать доставку на дом. Допоздна я изучал их аналитику, документы, а на следующее утро сделал им предложение взять меня в партнеры. Вот так я и попал в ресторанный бизнес. Я сразу предложил им не ограничиваться доставкой и начал придумывать новые форматы. Постепенно мы разобрались в бизнес-модели этой сферы и начали экспериментировать с форматами: переломной точкой стало уютное кафе «Бенджамин», которому в этом декабре исполнится десять лет. А потом нас было уже не остановить.

Что изменилось в вашей работе после смены сферы?

Знаете, хоть я и сменил сферу деятельности, не считаю, что что-то изменилось, кроме формата продажи творчества: раньше я продавал просто идеи, а сейчас мы монетизируем эти идеи через продажу блюд. Это очень интересная история, потому что, создавая ресторанный проект, понимаешь, что он будет жить намного дольше, чем любая рекламная кампания. Инвестиции больше, риски выше. Но тот факт, что мы даем гостям вырваться из рутины, насладиться атмосферой, перезагрузиться, мотивирует нас идти вперед. Мы создаем рестораны-порталы, пересекая порог которых, человек переносится в другой мир, вдохновляется. Путешествие без виз и паспортов – так мы называем свои рестораны.