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Искусство

Зин-культура: в Самаре расскажут о самиздате

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В это воскресенье состоится арт-завтрак с Екатериной Олениной в Клубе Третьяковки в Самаре

Зин (сокращение от англ. magazine) — небольшой авторский журнал. Как правило, его печатают и собирают вручную, выпускают в маленьких тиражах, передают из рук в руки или продают на фестивалях и в независимых книжных. Автор сам определяет содержание, макет и изображения. В зине можно свободно транслировать свои идеи и публиковать работы.
Екатерина работает с фотографией, инсталляцией и живописью. Она дважды участвовала в фестивале зинов NIZINA, а также во многих выставках в Самаре и за ее пределами. Работы художницы находятся в коллекциях Музея современного искусства «Гараж» и ЦВЗ «Манеж».
На арт-завтраке художница расскажет об истории зинов, о фестивалях, покажет зины из своей коллекции, а также свои авторские работы.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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