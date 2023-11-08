Зин-культура: в Самаре расскажут о самиздате

В это воскресенье состоится арт-завтрак с Екатериной Олениной в Клубе Третьяковки в Самаре

Зин (сокращение от англ. magazine) — небольшой авторский журнал. Как правило, его печатают и собирают вручную, выпускают в маленьких тиражах, передают из рук в руки или продают на фестивалях и в независимых книжных. Автор сам определяет содержание, макет и изображения. В зине можно свободно транслировать свои идеи и публиковать работы.

Екатерина работает с фотографией, инсталляцией и живописью. Она дважды участвовала в фестивале зинов NIZINA, а также во многих выставках в Самаре и за ее пределами. Работы художницы находятся в коллекциях Музея современного искусства «Гараж» и ЦВЗ «Манеж».

На арт-завтраке художница расскажет об истории зинов, о фестивалях, покажет зины из своей коллекции, а также свои авторские работы.