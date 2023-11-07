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Искусство

Пришел, увидел, купил – простая формула Осеннего аукциона современного искусства

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«Собака.ru» открывает бесплатный доступ к собственному экспресс-курсу «Как стать арт-коллекционером».

Стать настоящим коллекционером искусства  проще, чем кажется – достаточно не пропускать арт-аукционы. И, если на наш Аукцион обложек вы уже опоздали, в этом году еще можно услышать стук молотка аукциониста на 4-м Осеннем аукционе современного искусства галереи «Виктория».
Алгоритм превращения в арт-коллекционера простой:  для начала нужно зарегистрироваться на сайте аукциона, чтобы попасть в число участников и получить заветную карточку с номером – только она дает возможность «назначать» цену. А потом все очень просто: видите лот, который нравится, оцениваете собственный бюджет и торгуетесь, чтобы украсить свой дом произведением искусства.
А можно прицениться заранее? Конечно! На всех аукционах публику знакомят с лотами, которые пойдут с молотка. 4-й Осенний аукцион современного искусства – не исключение: все двадцать лотов уже выставлены в «ЗИМ Галерее» и ждут, когда начнутся торги. Ждать осталось недолго: купить работу Леонида Шерешевского, Оксаны Стоговой, Сергея Осьмачкина, Клауса, Яны Арбузовой, Арт Абстрактова, Дмитрия Птицына или Дины Богусоновой можно будет девятого ноября.

Коллекционируйте с нами, коллекционируйте, как мы, коллекционируйте лучше нас!

Информационный обзор. 16+

Фото: Михаил Денисов

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