Посторонним вход разрешен: предъявите научную грамотность

Чтобы проверить арт-грамотность населения, Археоцентр в следующую субботу превратится в «Открытую лабораторную».

В субботу по всей стране стартует просветительская акция по проверке научной грамотности – самарская площадка «Открытой лабораторной» разместится в Археологическом центре, где начнет свою работу кабинет «Искусствоведение». Роль заведующей лабораторной сыграет сотрудница просветительского отдела Третьяковки в Самаре Полина Фищенко, которая с помощью вопросов и тестов проверит у собравшихся естественно-научную картину мира и прочитает лекцию «Сайнс-арт: художник как ученый и наоборот».