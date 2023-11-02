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Искусство

Посторонним вход разрешен: предъявите научную грамотность

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Чтобы проверить арт-грамотность населения, Археоцентр в следующую субботу превратится в «Открытую лабораторную». 

В субботу по всей стране стартует просветительская акция по проверке научной грамотности – самарская площадка «Открытой лабораторной» разместится в Археологическом центре, где начнет свою работу кабинет «Искусствоведение». Роль заведующей лабораторной сыграет сотрудница просветительского отдела Третьяковки в Самаре Полина Фищенко, которая с помощью вопросов и тестов проверит у собравшихся естественно-научную картину мира и прочитает лекцию «Сайнс-арт: художник как ученый и наоборот».

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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