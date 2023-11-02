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Искусство

Ночное рандеву на Стошке: арт при свете фонарей

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В рамках Ночи искусств куратор галереи уличного искусства «Окраина» Арт Абстрактов проведет экскурсию по гаражной выставке самарского стрит-арта. 

В субботу идеолог и куратор галереи уличного искусства «Окраина» Арт Абстрактов приглашает прогуляться за гаражами: в рамках Ночи Искусств он приготовил экскурсию по экспозиции самарского стрита-арта при свете фонариков. Это отличная возможность познакомиться с уличным искусством в его естественной среде обитания: пятьдесят девять работ, над которыми сорок пять художников работали в течение двух лет ждут самых бесстрашных ценителей искусства.

Фото: Архивы пресс-служб

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