Ночное рандеву на Стошке: арт при свете фонарей

В рамках Ночи искусств куратор галереи уличного искусства «Окраина» Арт Абстрактов проведет экскурсию по гаражной выставке самарского стрит-арта.

В субботу идеолог и куратор галереи уличного искусства «Окраина» Арт Абстрактов приглашает прогуляться за гаражами: в рамках Ночи Искусств он приготовил экскурсию по экспозиции самарского стрита-арта при свете фонариков. Это отличная возможность познакомиться с уличным искусством в его естественной среде обитания: пятьдесят девять работ, над которыми сорок пять художников работали в течение двух лет ждут самых бесстрашных ценителей искусства.