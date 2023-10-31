Кто ходит к арту по ночам, тот поступает мудро!

В Самарском областном художественном музее Ночь искусств пройдет под девизом «Человек без границ». Команда музея вдохновилась словами древнегреческого философа Протагора «Человек - есть мера всех вещей» и приготовила несколько интересных мастер-классов и экскурсий. В субботу можно будет познакомиться с выставкой Кузьмы Петрова-Водкина, оценить коллекцию портретов музея, научиться писать «Семейный портрет» с художницей Анной Сливковой, «Портрет в технике монотипии» с Любовью Егоровой и фиксировать мысли на бумаге с мастером скетчинга Юлией Гусевой.

Ночь искусств в Музее Модерна посвятили юмору как явлению в искусстве и общественной жизни: команда музея решила изучить шутку конца XIX века с разных сторон. В подвале особняка покажут первые смешные немые фильмы с Чаплином и Китоном, чтобы создать наглядное представления самого механизма работы юмора, на первом этаже разместят однодневную выставку, посвященную представлению Зеленко о смехе как части педагогического процесса, а на втором будет работать мастерская по созданию мемов и выступать самарские стендаперы. Советуем не пропустить лекцию искусствоведа Дарьи Волковой «Искусство как шутка» и авторская экскурсию куратора выставки «-шутка.» Анастасии Шабалдиной «Топ 5 лучших шуток начала XX века».

Команда Музея Алабина построила программу Ночи искусств на ностальгии по детству. Кроме витрин с игрушками разных эпох посетителей ждут разнообразные мастер-классы и публичные беседы. Можно будет сделать куколку из разноцветной пряжи, птичку из лоскутков ткани, собрать гербарный образец и поговорить о переезде из нового дома в старинный с теми, кто пережил подобное увлекательное приключение – живущей во флигеле усадьбы Зеленко Екатериной Орловой и Вячеславом Вершининым, который восстановил усадьбу Поташиных на Молодогвардейской. А желающие смогут посмотреть, как работает художник-реставратор в реальном времени в режиме присутствия.

В первые выходные ноября правило «Тишина должна быть в библиотеке» будет грубо нарушено, потому что почти все библиотеки города принимают активное участие в Ночи искусств:

В Самарской областной универсальной научной библиотеке Ночь искусств начнется 3 ноября. В программе «Большой этнографический диктант», квиз по культуре народов Самарской области и викторина с кинопробами «Лабиринты киноискусства». Кроме этого можно будет познакомиться с историей русского хоровода, спуститься в главное книгохранилище региона и принять участие в музыкально-познавательной вечеринке с нотками ностальгии по мотивам легендарного советского журнала «Кругозор».

Команда Самарской областной библиотеки для молодежи приготовила для всех «Виниловое ассорти», для которого кандидат исторических наук Артем Доценко приготовил сказки народов мира, книжные рекомендации от актеров Театра для детей и молодежи «Мастерская» и лекцию-выставку «Фотография вне времени», которую прочитает и откроет фотограф Андрей Трифонов. Программа начнется четвертого ноября в шесть вечера.

Самарская публичная библиотека порадует ценителей искусства лекцией доктора исторических наук Зои Кобозевой, которая расскажет о жизни и творчестве художника Бориса Григорьева и детективным квестом «Искусство объединяет». А еще можно будет принять участие в пешеходной экскурсии «Замечательные достопримечательности» и попасть на концерт фольклорных ансамблей «Наши традиции». Активная программа начинается в три часа дня.

Ночь искусств охватит не только музеи и библиотеки! Станкозавод решил провести Ночь искусств в сказочной атмосфере и закончить культурный праздник вечеринкой с DJ Krasa Rosa из Санкт-Петербурга. В программе дня открытие международной выставки «Всякие сказки» с куратором музея Эрарта Владимиром Назанским и лекции для детей и взрослых: самых юных ждет удивительное путешествие-викторина по миру любимых сказок, а для тех, кто постарше лектор «Школы философии Новый Акрополь» Ирина Филатова расскажет о символике русской волшебной сказки, а историк Анастасия Карбовничая – о проявлениях модерна в сказках.

Главная тема Ночи искусств в «Нулевой комнате» – знакомство с Санкт-Петербургским объединением «Большая галерея», которое работает с феноменом петербургского некрореализма. Можно вписаться на закрытую вечеринку перед торжественным открытием выставки «Никто Нигде и Никогда», познакомиться с экспозицией выставки и принять участие в перформативном создании фактурной картины под прямую трансляцию музыкального лайв-сета из Санкт-Петербурга в исполнении композитора Геннадия Паксютова.

В кинотеатре «Художественный» Ночь искусств стартует в пятницу: здесь можно будет увидеть старые фильмы 1916 и 1924 годов, послушать лекцию «Фольклор в немом кино», которую прочитает кино-исследователь и автор проекта по поиску утерянного кино From Outer Space Глеб Сегеда, а потом послушать, как играет на гуслях Маргарита Ермолович.

Самарская детская картинная галерея приготовила для ценителей искусств мастер-классы по рисованию песком, дымковской росписи и рисованию натюрмортов в русском стиле и по мотивам работ Наталии Гончаровой, лекции по самарской архитектуре и две выставки: «Pre-cinema. Анимационные и оптические игрушки XIX века» и «Николай Киселев. Человек, сохранивший время».

В Самарском академическом театре драмы доктор филологических наук Ольга Журчева прочитает на экспериментальной сцене лекцию «Горький в театре Горького», которая станет предисловием к премьере драмы Максима Горького «Дети солнца».