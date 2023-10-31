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Искусство

ТРУДовое воскресенье: в Третьяковке пройдет архитектурный паблик-ток

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На арт-завтраке выступит художник Сева Выводцев

В это воскресенье филиал будущего музея предлагает разнообразить традиционные завтраки и приглашает на паблик-ток. Его проведёт Сева Выводцев — иллюстратор, креативный директор и сооснователь агентства «ТРУД». Спикер любит советский модернизм, поэтому с удовольствием обсудит с гостями его особенности и ключевые здания Самары.
На фото — серия плакатов «Самарский модернизм» авторства Севы Выводцева.
«Этот проект — признание в любви к самарскому модернизму, той архитектуре и среде, в которой прошло детство и молодость позднесоветских и постсоветских поколений. Сейчас эти здания, наши ровесники, часто выглядят и поддерживаются даже хуже своих собратьев из начала прошлого века. Во многом виной тому — слабое понимание ценности советского модернизма и брутализма, игнорирование этих стилей как архитектуры, формирующей среду и имеющей потенциал для того, чтобы создавать места притяжения, в том числе и туристические» — отрывок из манифеста к проекту «Самарский модернизм».

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