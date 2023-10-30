Лотный график: «Виктория» начинает предаукционный показ

В среду в «ЗИМ Галерее» начнется знакомство с лотами четвертого Осеннего аукциона современного искусства галереи «Виктории».

В этом году на четвертом Осеннем аукционе современного искусства галереи «Виктория» будут представлены двадцать работ от двадцати самарских художников, которые работают в самых разнообразных стилях: от живописи и графики до фотографии и скульптуры. Героями этого года станут Арт Абстрактов, Яна Арбузова, Мила Гущина, Клаус, Сергей Осьмачкин, Оксана Стогова и другие яркие представители самарского арта. Познакомиться с лотами до начала аукциона можно будет, начиная с этой субботы: они будут представлены в культурном центре «ЗИМ Галерея», открытом под эгидой одноимённого жилого комплекса — официального партнера мероприятия.