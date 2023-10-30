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Искусство

Чем больше искусства, тем больше любви: Третьяковка в Самаре объявила набор в школу арт-медиации

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Арт-медиация — формат взаимодействия посетителя и музея, который отличается активным вовлечением зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства. По сравнению с экскурсией, медиация более гибкая и универсальная, так как маршрут, методики и рассказ ведущего можно изменить в зависимости от группы, интересов медиатора и экспозиции.

Обучение пройдет со второй половины ноября по начало января. Формат школы — гибридный, встречи проходят в онлайн формате (zoom/Яндекс.Телемост) и на площадке Самарской Третьяковки (Фрунзе, 102б).
Учеба включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу, итоговую аттестацию, а также блоки по анализу произведений искусства, ораторскому мастерству, визиты в музеи и галереи города, обсуждение и написание текстов.
Прошедшие обучение получат сертификат о прохождении программы, а самые успешные участники получат возможность стать штатными экскурсоводами филиала.

Заявки принимаются до 3 ноября по ссылке

Фото: Алексей Народицкий

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