Сказки для взрослых: волшебные миры на Станкозаводе

В субботу откроется выставка «Всякие сказки».

Пятнадцать столичных художников, более пятидесяти произведений и два года работы — все это выставка «Всякие сказки», созданная по идее художницы Анастасии Кузнецовой-Руф. Выставка, в работах которой сказочные герои и персонажи превращаются в мост, ведущий из волшебных миров в прагматичную цифровую реальность, с начала года путешествует по стране и добралась до Самары. «Всякие сказки», которые откроются в эту субботу, помогут взглянуть на любимые с детства истории под другим углом и оценить их глубину свежим взглядом.