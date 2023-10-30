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Искусство

Сказки для взрослых: волшебные миры на Станкозаводе

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В субботу откроется выставка «Всякие сказки».

Пятнадцать столичных художников, более пятидесяти произведений и два года работы — все это выставка «Всякие сказки», созданная по идее художницы Анастасии Кузнецовой-Руф. Выставка, в работах которой сказочные герои и персонажи превращаются в мост, ведущий из волшебных миров в прагматичную цифровую реальность, с начала года путешествует по стране и добралась до Самары. «Всякие сказки», которые откроются в эту субботу, помогут взглянуть на любимые с детства истории под другим углом и оценить их глубину свежим взглядом.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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