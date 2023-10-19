Арт-медиации и совриск: в Нулевую едет команда Большой галереи

В эти выходные в ДК при Доме 77 пройдут лекции и мастер-классы



Большая галерея – это профессиональное творческое объединение, созданное в Санкт-Петербурге в начале 2023 года командой художников, исследователей и инженеров. Участники работают с различными медиумами в поле междисциплинарных контекстов современного искусства.

Регистрация на оба МК подошла к концу, завтра состоится онлайн-лекция «Работа с локальными сообществами. Новая инклюзия». На ней будут говорить об авторских арт-медиациях и важности диалога о современном искусстве с подростками и аудиторией старше 60 лет.

Ведущая – Марина Дворская, независимый куратор молодежной лаборатории современного искусства CONTExT и цикла встреч «Как смотреть?» для слушателей старше 60 лет, партнер творческого объединения Большая галерея.

• Если вы хотите присоседиться к дискуссии во время трансляции – регистрируйтесь по ссылке (количество мест ограничено)

• А если вы собираетесь просто послушать лекцию, то присоединяйтесь к ней в группе ВКонтакте