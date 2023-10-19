18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Арт-медиации и совриск: в Нулевую едет команда Большой галереи

Поделиться:

В эти выходные в ДК при Доме 77 пройдут лекции и мастер-классы

Большая галерея – это профессиональное творческое объединение, созданное в Санкт-Петербурге в начале 2023 года командой художников, исследователей и инженеров. Участники работают с различными медиумами в поле междисциплинарных контекстов современного искусства.
Регистрация на оба МК подошла к концу, завтра состоится онлайн-лекция «Работа с локальными сообществами. Новая инклюзия». На ней будут говорить об авторских арт-медиациях и важности диалога о современном искусстве с подростками и аудиторией старше 60 лет.
Ведущая – Марина Дворская, независимый куратор молодежной лаборатории современного искусства CONTExT и цикла встреч «Как смотреть?» для слушателей старше 60 лет, партнер творческого объединения Большая галерея.

• Если вы хотите присоседиться к дискуссии во время трансляции – регистрируйтесь по ссылке (количество мест ограничено) 

• А если вы собираетесь просто послушать лекцию, то присоединяйтесь к ней в группе ВКонтакте 

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: