18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Немного нетрадиционной истории или как изобретали икону

Поделиться:

Куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин запускает новый цикл лекций о российском искусстве.

Приготовили отличный повод познакомиться с временным офисом галереи «Виктория» и доехать до улицы Степана Разина: куратор галереи Сергей Баландин запускает новый цикл своих арт-лекций «Нетрадиционная история русского искусства». Это отличная возможность посмотреть на искусство страны от средних веков до наших дней с неожиданной точки зрения. Цикл стартует в эту субботу, и первая лекция будет посвящена русской иконописи: зачем каждому городу нужна была своя школа иконописи, как икона превратилась в политический инструмент и почему творчество Андрея Рублева можно считать первой арт-революцией в русском искусстве.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: