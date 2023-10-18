Немного нетрадиционной истории или как изобретали икону

Куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин запускает новый цикл лекций о российском искусстве.

Приготовили отличный повод познакомиться с временным офисом галереи «Виктория» и доехать до улицы Степана Разина: куратор галереи Сергей Баландин запускает новый цикл своих арт-лекций «Нетрадиционная история русского искусства». Это отличная возможность посмотреть на искусство страны от средних веков до наших дней с неожиданной точки зрения. Цикл стартует в эту субботу, и первая лекция будет посвящена русской иконописи: зачем каждому городу нужна была своя школа иконописи, как икона превратилась в политический инструмент и почему творчество Андрея Рублева можно считать первой арт-революцией в русском искусстве.