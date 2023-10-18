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Искусство

Влажные находки: что отмывают археологи

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В четверг в Самарском археологическом центре откроется выставка «Мокрая археология».

Что можно найти в торфе, глине или мерзлом грунте и как сохранить эти находки? Ответы на эти вопросы можно получить на новой выставке Археоцентра, в создании которой помогла команда музея «Остров-град Свияжск». Гостям «Мокрой археологии» расскажут о тонкостях и особенностях консервации и реставрации предметов, извлеченных из мокрых слоев, и покажут самые интересные и яркие находки, обнаруженные на дне культурного слоя исторического центра Самары и Свияжска. Можно будет даже посидеть на лошадке-качалке из XVII века и послушать лекции сотрудников Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» - лекторий начнет свою работу в 18-20. 

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