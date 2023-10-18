Три причины познакомиться с «Осязаемым архивом»

Искусствовед Дарья Волкова рассказала, что ждет гостей конференции, посвященной инклюзивным практикам в сфере культуры.

Напоминаем, что в среду начнет свою работу конференция «Осязаемый архив: сохранение и переосмысление инклюзивных практик», посвященная инклюзивным практикам в сфере культуры. Искусствовед Дарья Волкова назвала три причины не пропустить это мероприятие, которое Третьяковка в Самаре организовало совместно с Музеем Модерна.

«Конференция “Осязаемый архив” – это возможность познакомиться со специалистами из разных культурных институций Самары, Москвы и Казани, послушать их лекции и поучаствовать в тренингах.

На конференции можно будет расширить свой кругозор, развеять мифы и по-новому взглянуть на разнообразие мира.

А еще это точно будет самая теплая, человеколюбивая, экологичная и поддерживающая тусовка, которую можно себе представить! Так что даже если вам просто нужны принятие, вдохновение и надежда - приходите, это к нам!»