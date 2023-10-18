18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Три причины познакомиться с «Осязаемым архивом»

Поделиться:

Искусствовед Дарья Волкова рассказала, что ждет гостей конференции, посвященной  инклюзивным практикам в сфере культуры.

Напоминаем, что в среду начнет свою работу конференция «Осязаемый архив: сохранение и переосмысление инклюзивных практик», посвященная инклюзивным практикам в сфере культуры. Искусствовед Дарья Волкова назвала три причины не пропустить это мероприятие, которое Третьяковка в Самаре организовало совместно с Музеем Модерна

«Конференция “Осязаемый архив” – это возможность познакомиться со специалистами из разных культурных институций Самары, Москвы и Казани, послушать их лекции и поучаствовать в тренингах. 
На конференции можно будет расширить свой кругозор, развеять мифы и по-новому взглянуть на разнообразие мира. 
А еще это точно будет самая теплая, человеколюбивая, экологичная и поддерживающая тусовка, которую можно себе представить! Так что даже если вам просто нужны принятие, вдохновение и надежда - приходите, это к нам!»

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: