18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Обыграли на платке: из Йошкар-Олы с победой

Поделиться:

Шелковые платки из коллекции «Непрерванный полет» заняли первое место в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Команда Самарского художественного музея уехала на финальный этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» по Приволжью и Уралу, который проходил в Йошкар-Оле, с шелковыми платками и шопперами из серии «Непрерванный полет» с принтами по мотивам авангарда из коллекции музея. Жюри конкурса оценило «Непрерванный полет» по достоинству: в номинации «Сувенир музея» платки получили первое место в категории VIP, а шопперы – второе место в категории «Высокая ценовая номинация».

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: