Обыграли на платке: из Йошкар-Олы с победой

Шелковые платки из коллекции «Непрерванный полет» заняли первое место в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Команда Самарского художественного музея уехала на финальный этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» по Приволжью и Уралу, который проходил в Йошкар-Оле, с шелковыми платками и шопперами из серии «Непрерванный полет» с принтами по мотивам авангарда из коллекции музея. Жюри конкурса оценило «Непрерванный полет» по достоинству: в номинации «Сувенир музея» платки получили первое место в категории VIP, а шопперы – второе место в категории «Высокая ценовая номинация».