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Искусство

Дом «Виктории»: в четверг галерея покажет свой временный офис

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Образовательный центр разместится по адресу: ул. Степана Разина, 150

Пока идет реконструкция основного здания галереи… команда «Виктории» не останавливается. На открытии нового пространства команда институции расскажет, чем на протяжении года будет жить «Виктория» – о новых лекционных и практических курсах, художественных модулях, а также познакомит с преподавательским составом.
Гостями вечера станет link bureau – студия дизайна, которая занимается интерьерами будущей «Виктории». Они расскажут о стилистическом и функциональном решении здания.
Продолжит вечер рубрика «Круг Общения» – друзья галереи познакомят всех пришедших с недавно прочитанными книгами по искусству и культуре. Также состоится распродажа книжной лавки галереи.

Новый офис разместится на ул. Степана Разина, 150 (1 этаж), вход со двора.

Фото: Архивы пресс-служб

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