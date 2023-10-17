Дом «Виктории»: в четверг галерея покажет свой временный офис

Образовательный центр разместится по адресу: ул. Степана Разина, 150



Пока идет реконструкция основного здания галереи… команда «Виктории» не останавливается. На открытии нового пространства команда институции расскажет, чем на протяжении года будет жить «Виктория» – о новых лекционных и практических курсах, художественных модулях, а также познакомит с преподавательским составом.

Гостями вечера станет link bureau – студия дизайна, которая занимается интерьерами будущей «Виктории». Они расскажут о стилистическом и функциональном решении здания.

Продолжит вечер рубрика «Круг Общения» – друзья галереи познакомят всех пришедших с недавно прочитанными книгами по искусству и культуре. Также состоится распродажа книжной лавки галереи.



Новый офис разместится на ул. Степана Разина, 150 (1 этаж), вход со двора.