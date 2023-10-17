Арт-монологи: Слово об искусстве самарском

Звезда третьего эпизода нашего арт-блокбастера - куратор ЦСК «Нулевая комната» и участница художественного объединения аут-группы «Муха» Галина Зыбанова, которая разложила самарское искусство на волны.

Есть ли такое понятие, как самарское искусство? Этот вопрос требует отдельного исследования, создания архива и работу с опубликованными материалами. С архивацией прекрасно справляется куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин, который на публичных встречах и лекциях много рассказывает об особенностях самарского искусства, его представителях и отвечает на вопросы, где и зачем покупать самарское искусство.

Но, если вы ни разу не были на его лекциях, я постараюсь ответить сама. Начнем с простого и очевидного факта: художников в Самаре больше, чем кураторов и, тем более, критиков. Поэтому, чтобы собрать краткую историю самарского искусства и погрузиться в культурный контекст города, связанный с современным искусством, мы должны «копнуть поглубже» и обратиться к печатным изданиям и частично к публикациям отдельных статей на сайтах «Артгида», «Художественного журнала» и журнала «Диалог искусств». В библиотеке «Виктории» можно найти много материалов, в которых представители самарской арт-сцены описывают и прослеживают явления в художественной среде с конца 80-х годов: от статей Константина Зацепина в каталоге «Актуальное искусство Самары» и в книге «Анатомия художественной среды. Локальные опыты и практики» до каталогов выставки «Течения: Самарский авангард 1960 – 2012» и выставок проекта Средневолжского филиала ГЦСИ «Волга. Ноль». Но мы остановимся на статье куратора и арт-критика Ильи Саморукова «Третья волна самарского актуального искусства», которая вышла в 2019 году в «Свежей газете. Культура».

Исходя из названия статьи, можно резюмировать, что самарское искусство не только есть, но еще и представлено тремя волнами. При этом, вопрос о трех волнах вызвал на тот момент дискуссию в культурном сообществе: почему их три, а не пять? и почему автор статьи начинает отсчет волн с того момента, когда сам становится активным участником культурной среды и входит в состав арт-группы «Лаборатория»? Как бы там ни было, в этой статье прослеживаются основные явления самарского искусства в связке со временем, в котором работали художники. И разделения на волны Саморуков обозначил вопросами, которые, по его мнению, описывают содержание художественного производства авторов.

Вот вопросы первой волны, которая началась в 2008 году и схлынула в 2012: зачем мы ходим на выставки? Кто такой художник? Есть ли зритель? В 2014 город накрыло второй волной, которая закончилась в 2016 и задавалась другими вопросами: любите ли вы тусоваться и кто такой молодой художник? В 2018 сформировалась третья волна, которая выделялась художественными объединениями: молодые авторы создавали группы и сообщества, среди которых можно отметить аут-группу «Муха», «НУМЫЖЫ», «Интернат», «Синдикат» и SPDPLF. Сейчас одни объединения распались на отдельных авторов, другие продолжают работать вместе. Но практически у каждого из объединений было свое пространство, где художники показывали искусство друг друга. И, завершая свой анализ самарского искусства, Илья предложил третьей волне самой найти свой вопрос. Возможно, он звучит именно так: а есть ли самарское искусство?

Вопрос идентичности и преемственности в художественной среде Самары часто всплывает на встречах и круглых столах, а в названиях выставок и проектов часто звучат «Волга», «волжское» и «волны»: «Волга. Ноль», «Безумие Волги», «Пока нас не разбили блуждающие волны» и даже «Волга: маршрут перестроен». Возможно, нам бы очень хотелось, чтобы было какое-то отдельное самарское искусство. Но пока мы можем лишь выделять и прослеживать явления и считать волны. Самарское искусство представлено десятками авторов, которые творят в разных сферах: от живописи до процессуального и цифрового искусства. Поэтому, отвечая на вопрос, есть ли самарское искусство, уверенно можно сказать только одно: есть самарский художник.

Где можно купить работы этих художников? На этот вопрос ответить гораздо проще! Самый простой способ приобрести «самарское искусство» – обратиться к художникам, которых можно найти практически на любой культурной площадке города, лично. Они не сидят в одиночестве у себя в келье: так уж сложилось в Самаре, что большинство из них работают в культурных институциях или музеях. А еще в городе довольно много галерей: в Нулевой комнате представлены работы Кати Раек, Димы Крылова, Миши Гунько, Максима Молоха и других талантливых ребят, на базе Дома 77 работает Gallery 419, а еще есть квартирная галерея Ильи и Снежаны Михеевых ОССИ «Ми».

Галерея «Виктория» закрыта на реконструкцию, но в конце августа пройдет Третья Самарская квартирная триеннале, в ходе которой можно будет посетить персональные и групповые выставки в квартирах, мастерских, домах художников. Многие коллекционеры читают телеграм-канал активногого развиватора самарского арт-рынка Сергея Баландина «Не шкаф – а портфель», в котором он часто и подробно рассказывает о художниках Самары, чьи работы можно приобрести прямо сейчас. А еще самарское искусство с удовольствием выходит за границы города: в июле на фестивале ленд-арта и современного искусства «Архстояние» куратор и художница Анастасия Альбокринова представила проект «Я иду искать» – индивидуальный квест, в рамках которого у ценителей был шанс приобрести любую из сотни работ художников из Самары и Тольятти.