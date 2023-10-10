18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Зубы твои станут мягкими: таинственные послания из мира совриска

Поделиться:

В пятница Нулевая открывает новую выставку

«Зубы твои станут мягкими» — выставка-скетч, лишенная изысканности и эстетического взгляда. Построена на эфемерности и мерцании образов. Обнаруженный здесь порядок, скорее, случайность, ведущая к свободному потоку сюжетов и распадающихся повторений.
На выставке будет представлена карандашная графика самарских художников:

Анастасии Тихомировой — участницы объединения SPDPLF. Работает с графикой, гибридными объектами. В составе SPDPLF участвовала в сольных и групповых проектах в Самаре, Тольятти, Воронеже и Москве.

Анастасии Деревякиной — художницы, которая занимается живописью и графикой. Ее практику можно сравнить с созданием визуального дневника. Участвовала в выставках в Самаре, последние работы можно было увидеть на Квартирной триеннале.

Евгения Юдакова — художника, который работает с карандашной графикой и скульптурой. Участник групповых выставок в Самаре.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: