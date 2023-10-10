Зубы твои станут мягкими: таинственные послания из мира совриска

В пятница Нулевая открывает новую выставку

«Зубы твои станут мягкими» — выставка-скетч, лишенная изысканности и эстетического взгляда. Построена на эфемерности и мерцании образов. Обнаруженный здесь порядок, скорее, случайность, ведущая к свободному потоку сюжетов и распадающихся повторений.

На выставке будет представлена карандашная графика самарских художников:

Анастасии Тихомировой — участницы объединения SPDPLF. Работает с графикой, гибридными объектами. В составе SPDPLF участвовала в сольных и групповых проектах в Самаре, Тольятти, Воронеже и Москве.

Анастасии Деревякиной — художницы, которая занимается живописью и графикой. Ее практику можно сравнить с созданием визуального дневника. Участвовала в выставках в Самаре, последние работы можно было увидеть на Квартирной триеннале.

Евгения Юдакова — художника, который работает с карандашной графикой и скульптурой. Участник групповых выставок в Самаре.