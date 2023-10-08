Арт-монологи: слово об искусстве самарском

Директор Самарского Художественного музея Алла Шахматова поделилась своим мнением об особенностях развития самарского арта.

Какой вклад в океан мирового искусства вносят художники, рожденные на большой реке? Можно ли выделить самарское искусство, как отдельное направление и охотятся ли за поволжским артом коллекционеры из других городов? «Собака.ru» решила сверить координаты, чтобы понять, на какую орбиту вышел арт-бренд «Сделано в Самаре», и поговорила с городскими арт-экспертами, которые держат руку на пульсе самарского искусства. Слово Алле Шахматовой, директору Самарского Художественного музея:

«На вопрос о том, можно ли говорить о самарском искусстве, как об отдельном направлении, я буду отвечать, как музейщик. И начну издалека – с истории. Потому что, оценивая настоящее, нужно знать прошлое – это знание помогает избавиться от привычного: «Да что там эта Самара? Провинция!»

Безусловно, Самара – не столица. Но согласитесь, город делают его жители. В нашем городе жили супруги Павел Иванович и Вера Лаврентьевна Шихобаловы, которые были причастны к лучшим традициям собирательства российского купечества XIX века. Щедрые, обладающие тонким вкусом и решимостью люди, значение их собрания для формирования музейной коллекции колоссально!

Через живопись они открывали родному городу Россию, приобретая лучшие образцы современного им искусства. В свою очередь такие известные русские художники, как Репин, братья Маковские и Нестеров в их лице знакомились с лучшими представителями просвещенного купечества российской провинции, у которых посылом к собирательству служила искренняя любовь к искусству и желание послужить Отечеству, прославляя его благими делами.

Когда Самару называют купеческой, часто слышатся пренебрежительные нотки, но я просто напомню, что в 1935 году из Самары в Эрмитаж увезли двести тридцать предметов из коллекции купца первой гильдии Альфреда фон Вакано и сам господин Пиотровский отмечал масштаб этой коллекции. Так что, не так уж мал масштаб!

Под шорох страниц истории, давайте не забывать и то, что совсем недавно мы отметили 125 –летний юбилей нашего музея, основанного человеком, которого «Собака.ru» назвала бы сегодня своим героем – Константин Головкин был первым автомобилистом города, одним из первых яхтсменов и возможно первым фотографом. И Художественный музей, по сути возник, когда он подарил городу свои работы, задав жанровую тему на десятилетия вперед. Он пришел к губернатору с инициативой отправить письма художникам-современникам, чтобы они тоже прислали музею свои картины. Так в нашей коллекции появились работы самарских художников, для которых уже тогда важно было, чтобы их работы были в музее. И кроме всего прочего, это означает, что уже сто двадцать пять лет назад в Самаре были художники. Знаете, почему 1 февраля неофициально считается днем рождения самарского изобразительного искусства? Потому что именно в этот день в 1873 году выпускник Академии художеств Федор Буров открыл в нашем городе свои «Классы живописи и рисования». Можно ли после этого говорить о существовании условной самарской школе живописи? Мне кажется, что да.

Сохранилась ли она в наши дни? Безусловно. Знаете, когда-то я лично знала многих самарских мастеров, которые стали продолжателями этой школы: Пурыгин, Комиссаров, Хальзев и Герасимов. И как тут не вспомнить вечное: «Нет пророка в своем отечестве»! Просто задумайтесь, как часто мы просто не замечаем «своих» гениев, которые растут и развиваются на наших глазах, и не уделяем им столько внимания, сколько они заслуживают. Вот и я совершенно не понимала масштаба этих творцов, пока они не ушли. Единственное, что меня утешает, это тот факт, что теперь я уверена в существовании направления, в наличии которого вы сомневаетесь – самарское искусство существует. И не просто существует – оно востребовано за пределами города.

«Окольцованные Самарской Лукой» - такое название самарской школе живописи дала наш легендарный искусствовед Татьяна Анатольевна Петрова. Совсем недавно в Москве, на Гоголевском бульваре, в Музее современного искусства состоялась выставка «XX век», на которой было представлено 129 произведений из нашей коллекции советского искусства.В основном столичным ценителям искусства были показаны работы самарских художников, которые, к сожалению, редко извлекаются из музейных запасников. Конечно это прежде всего Пурыгин, Карташов, Комиссаров. И если говорить о предпочтениях «волжских» коллекционеров, то их внимание в первую очередь, сосредоточено на именах «с историей», которые признаны критиками и «проверены» временем.

Но мне бы не хотелось фокусировать внимание только на прошлом – в нашем городе и сейчас работает много талантливых современных художников, которые прямо сейчас пишут историю. Здесь хочется отметить художника, куратора и исследователя уличного искусства Арт Абстрактова, которым в очередной раз была оформлена наша Ночь музеев. На этот раз на территории Дома с Атлантами. В нем мы планируем обустроить постоянную экспозицию самарского искусства.

Я не считаю, что это плохо, когда самарские художники покидают берега Волги. Так уж сложилось, что наши художники всегда пробовали свои силы за пределами города, но, словно перелетные птицы все время возвращались назад, накопить сил рядом с Волгой. Мне кажется, Самару можно считать, если не кузницей кадров, то точно местом силы для творческих людей. Все формирует среда: чтобы что-то выросло из зерна, ему нужна благодатная почва. И у нас есть перспективы для развития, потому что мы, наконец, начали обращать внимание на красоту, которая нас окружает, красоту, которую уже много лет ценят люди со всей страны. Жигули воспевали и Айвазовский, и Лентулов, и Репин, у которого целая глава в его книге посвящена волжским красотам!

Штрих словом, цветом, линией... Самарский пейзаж неиссякаем!»

