60 шедевров: в Самаре откроется ретроспектива Петрова-Водкина

Художественный музей примет живопись и графику уникального русского художника, созданных на протяжении 1900-х – 1930-х гг.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин — российский и советский живописец, график, теоретик искусства, драматург, писатель и педагог.

На выставке из собрания Государственного Русского музея в Самарском художественном музее будут представлены 60 произведений живописи и графики уникального русского художника, созданных на протяжении 1900-х – 1930-х гг. и вошедших в золотой фонд отечественного искусства. Прежде всего, это работы символистского периода – «Юность», рисунки к картинам «Купание красного коня», «Сон» и другие. К числу самых значительных работ на выставке относятся «Автопортрет» художника (1918), портреты 1920-х гг. – «Девочка на пляже» (1925), «Девушка в сарафане», «Девушка у окна» (обе 1928). Большое полотно «Весна» (1935), где изображены двое влюбленных, как бы парящих над деревенским миром, знакомит нас со сферической перспективой в творчестве художника, его своеобразным «космизмом». Особое место в экспозиции займут натюрморты Петрова-Водкина – «Фрукты на синей скатерти» (1921), «Яблоко и лимон» (1930), «Виноград» (1938).