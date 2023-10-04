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Искусство

Клиент не всегда прав: уроки коммуналки

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Чтобы научить всех общаться с клиентами «Дизайн.Коммуналка» привезет своего эксперта в «Нулевую комнату».  

В следующий четверг «Дизайн.Коммуналка» проведет в центре современной культуры «Нулевая комната»  эдьютеймент-лекцию «Лайфхаки и приколы онлайн-коммуникации: как вести переписку так, чтобы заказчик или коллега точно тебя поняли». Лид контент-маркетинга в Lerna Лена Солодкова научит чувствовать заказчика, окунет всех в правила интернетного правописания и расскажет, как комфортно выстроить переписку и что делать с голосовыми и смайликами.

Фото: Архивы пресс-служб

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