Клиент не всегда прав: уроки коммуналки

Чтобы научить всех общаться с клиентами «Дизайн.Коммуналка» привезет своего эксперта в «Нулевую комнату».

В следующий четверг «Дизайн.Коммуналка» проведет в центре современной культуры «Нулевая комната» эдьютеймент-лекцию «Лайфхаки и приколы онлайн-коммуникации: как вести переписку так, чтобы заказчик или коллега точно тебя поняли». Лид контент-маркетинга в Lerna Лена Солодкова научит чувствовать заказчика, окунет всех в правила интернетного правописания и расскажет, как комфортно выстроить переписку и что делать с голосовыми и смайликами.