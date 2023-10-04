Зин от Низины: Нулевая запустила опен-колл

Результатом лаборатории по созданию независимого печатного издания или мини-журнала станет коллективный зин о Самаре.
Нулевая ждёт художников, иллюстраторов, дизайнеров, поэтов, писателей и фотографов. В зин-лаборатории от проекта NIZINA расскажут:
- какие идеи и формы бывают у зинов
⁃ как придумывать и реализовывать свои идеи
⁃ как верстать и собирать макет
⁃ как делать ресерч для проекта
*Зин (англ. «zine») — это независимое печатное издание или мини-журнал, самостоятельно напечатанный автором небольшим тиражом
Чтобы стать участником, необходимо заполнить форму до 22 октября.
Фото: Архивы пресс-служб
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