Зин от Низины: Нулевая запустила опен-колл

Результатом лаборатории по созданию независимого печатного издания или мини-журнала станет коллективный зин о Самаре.

Нулевая ждёт художников, иллюстраторов, дизайнеров, поэтов, писателей и фотографов. В зин-лаборатории от проекта NIZINA расскажут:

- какие идеи и формы бывают у зинов

⁃ как придумывать и реализовывать свои идеи

⁃ как верстать и собирать макет

⁃ как делать ресерч для проекта

*Зин (англ. «zine») — это независимое печатное издание или мини-журнал, самостоятельно напечатанный автором небольшим тиражом

Чтобы стать участником, необходимо заполнить форму до 22 октября.