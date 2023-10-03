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Искусство

Как превратить гаражный массив в галерею: мы открыли «Окраину»

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Творческое объединение Aksometry Lab при поддержке «Собака.ru» и дизайн-студии BLNC открыли Галерею уличного искусства «Окраина».
30 сентября творческое объединение Aksometry Lab при поддержке «Собака.ru» и дизайн-студии BLNC представило главное арт-открытие осени: гаражный массив на 116 километре официально превратился в галерею уличного искусства «Окраина». Работы по превращению типового образчика промышленной зоны в центр уличной культуры продолжались больше двух лет. Идеолог и куратор галереи Арт Абстрактов смог объединить художников уличной волны и мастеров «классической» школы, которые решили выйти на улицу. В галерее представлены работы более тридцати художников со всех уголков страны: Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Иваново и Твери.

Фото: Дима Птицын

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