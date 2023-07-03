18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Важности понедельника: кинолекторий, фотовыставка и йога на летнике

Поделиться:

«Смр.Собака.ru» собрала главные новости дня, чтобы вам было проще строить планы на жизнь.

«Вечно молодая» йога по-летнему

По вечерам на летнике «Вечно молодого» льются рекой коктейли, а утро здесь решили оставить для полезного: всех, кто сможет проснуться в пятницу в девять утра, Дарья Смолькина ждет на кундалини-йогу, которая поможет справиться со стрессом и усталостью, победить свои зависимости и полюбить себя. Словом, все, что нужно пятничным утром. 

«Ковальски, доложите обстановку! Что там с японским кино?»

Философ и киновед Олег Горяинов днем трудится в Музее Эльдара Рязанова, а по вечерам проводит кинолектории. Очередная киновстреча пройдет в среду в Kowalski Club: синефилам покажут ленту «Вкус зеленого чая после риса» Ясудзиро Одзу, а после предложат обсудить увиденный фильм и «спровоцированные им грезы».

Немного Петербурга в Музее Алабина

В четверг команда в Музее имени Алабина откроет фотовыставку петербургского фотографа Александра Петросяна в бывшей усадьбе Поташиных на Молодогвардейской, 6. Тридцать четыре кадра непарадного Петербурга интегрируют в пространство двора, чтобы зрители могли познакомиться с жизнью старинных дворов: и самарских, и питерских.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: