Важности понедельника: кинолекторий, фотовыставка и йога на летнике

«Смр.Собака.ru» собрала главные новости дня, чтобы вам было проще строить планы на жизнь.
«Вечно молодая» йога по-летнему
По вечерам на летнике «Вечно молодого» льются рекой коктейли, а утро здесь решили оставить для полезного: всех, кто сможет проснуться в пятницу в девять утра, Дарья Смолькина ждет на кундалини-йогу, которая поможет справиться со стрессом и усталостью, победить свои зависимости и полюбить себя. Словом, все, что нужно пятничным утром.
«Ковальски, доложите обстановку! Что там с японским кино?»
Философ и киновед Олег Горяинов днем трудится в Музее Эльдара Рязанова, а по вечерам проводит кинолектории. Очередная киновстреча пройдет в среду в Kowalski Club: синефилам покажут ленту «Вкус зеленого чая после риса» Ясудзиро Одзу, а после предложат обсудить увиденный фильм и «спровоцированные им грезы».
Немного Петербурга в Музее Алабина
В четверг команда в Музее имени Алабина откроет фотовыставку петербургского фотографа Александра Петросяна в бывшей усадьбе Поташиных на Молодогвардейской, 6. Тридцать четыре кадра непарадного Петербурга интегрируют в пространство двора, чтобы зрители могли познакомиться с жизнью старинных дворов: и самарских, и питерских.
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