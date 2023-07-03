Важности понедельника: кинолекторий, фотовыставка и йога на летнике

«Вечно молодая» йога по-летнему

По вечерам на летнике «Вечно молодого» льются рекой коктейли, а утро здесь решили оставить для полезного: всех, кто сможет проснуться в пятницу в девять утра, Дарья Смолькина ждет на кундалини-йогу, которая поможет справиться со стрессом и усталостью, победить свои зависимости и полюбить себя. Словом, все, что нужно пятничным утром.