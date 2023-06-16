Самарский связной: за все куратор ответит

«Смр.Собака.ru» уполномочена заявить: на все вопросы, связанные с лотами аукциона молодого искусства, отвечает Сергей Баландин.

До старта аукциона молодого искусства, который пройдет на песке «Волгафеста» остались считанные часы — экспертный совет уже отобрал 20 картин, которые украсят частные коллекции, а Мария Иванова, которая будет руководить парадом, приготовила молоток.

А можно ли познакомиться с лотами до того, как начнется аукцион? Безусловно! Они во всей красе представлены на сайте галереи «Виктория» и каждый ценитель прекрасного может присмотреть картину, которая лучше всего впишется в его коллекцию. А если в процессе знакомства вы поймете, что это любовь с первого взгляда и картина без всяких сомнений должна стать вашей, пишите куратору «Виктории» Сергею Баландину — он ответит на все вопросы, которые связаны с лотами аукциона и форматами участия в этой распродаже прекрасного.

Вот его телеграм и телефон: @sergeybalalayka / +7 996 342 8040

А нам остается напомнить, что «Смр.Собака.ru» — официальный партнер аукциона молодого искусства, который стартует в субботу в 17-00.