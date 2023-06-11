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Искусство

Три повода не пропустить фестиваль «Колыбель ремесел»

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Специально для «Собака.ру» о причинах купить билет до Ширяево и посетить фестиваль «Колыбель ремесел» рассказала одна из самых ярких его участниц – художница Дина Богусонова.

«Мне кажется, первый повод приехать на фестиваль – это моя новая коллекция украшений, в которой есть «Русалочьи забавы» и «Файв-о-клок у королевы». Я считаю, что упускать шанс познакомиться с этими неординарными и эпатажными арт-объектами, выполненными в технике «горячей эмали» нельзя!

 

Вторая – и как мне кажется довольно веская – причина отправиться в Ширяево – это возможность ощутить себя моделью. Потому главными участниками моего авторского показа станут зрители – мне хочется, чтобы каждый желающий смог примерить на себя мои украшения.

Третьим поводом может, конечно, стать волшебная атмосфера Ширяево и множество мастеров, которые тоже приедут на фестиваль, но я назову другую причину: специально для гостей «Колыбели ремесел» я приготовила небольшую фотоисторию о создании украшений в технике «горячая эмаль». Я назвала ее «Как создаются работы в технике горячая эмаль или что означает «Мы сегодня отжигали» на языке эмальеров». И мне кажется, что даже название получилось интересное».

 

Напомним, что ежегодный фестиваль «Колыбель ремесел», который организует Самарский художественный музей, начнет свою работу в полдень 12 июня в селе Ширяево. Ознакомиться с программой можно в соцсетях музея.

 

Фото: Дина Богусонова

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