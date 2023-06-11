Три повода не пропустить фестиваль «Колыбель ремесел»

Специально для «Собака.ру» о причинах купить билет до Ширяево и посетить фестиваль «Колыбель ремесел» рассказала одна из самых ярких его участниц – художница Дина Богусонова.

«Мне кажется, первый повод приехать на фестиваль – это моя новая коллекция украшений, в которой есть «Русалочьи забавы» и «Файв-о-клок у королевы». Я считаю, что упускать шанс познакомиться с этими неординарными и эпатажными арт-объектами, выполненными в технике «горячей эмали» нельзя!