Молодежь на продажу: подготовка к аукциону на песке прошла успешно

Эксперты отобрали 20 работ, которые прямо на песке «ВолгаФеста» уйдут с молотка в рамках аукциона молодого искусства.

Готовимся соревноваться в выкрикивании сумм: 17 июня в рамках «ВолгаФеста» пройдет третий аукцион молодого искусства. Экспертный совет аукциона отсмотрел 226 работ молодых художников, чтобы выбрать 20 самых интересных — их пустят с молотка на пляже. В итоговый шорт-лист попали не только произведения новых авторов: на аукционе можно будет купить работы Арта Абстрактова и Всеволода Выводцева. О том, как проходил отбор «Собака.ru» рассказал куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин:

«Аукцион молодого искусства мы проводим уже в третий раз, и с каждым разом у нас все больше заявок. Мы видим все больше плохих работ, все больше средних и все больше великолепных. Пропорции примерно одинаковы. Но с каждым годом мы сужаем количество авторов, проходящих на аукцион. И в этом году подборка работ — очень разных по стилям — кажется безупречной.

Было восемь экспертов: от искусствоведов до издателей, которые, выставляя баллы, оценивали произведения по их качеству, оригинальности и — что немаловажно — вероятности продажи. Сравнивая суммы баллов, мы нашли 20 произведений, которые понравились всем экспертам: и специалистам, и потребителям.

Объявляя о сборе заявок обычно думаешь, что весь аукцион будет состоять из знакомых имен — вроде бы за предыдущие два года уже всех узнал, но каждый раз удивляешься огромному количеству новых талантов. В этот раз на аукционе также будут представлены известные опытным зрителям художники с выставками, но половина — творцы совершенно свежие и весьма интересные. А это значит, аукцион выполняет свою задачу — выводит молодых авторов на свет, где они получают свою первую оценку».

Присмотреть лоты для своей частной коллекции или для стены на кухне можно на сайте галереи.