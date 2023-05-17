Прикоснуться к искусству: «Третьяковка» научит создавать тактильные модели

«Третьяковка» открыла прием заявок в Лабораторию рельефных изображений или скульптур для изучения незрячими людьми.

«Третьяковка» открыла прием заявок в Лабораторию тактильных моделей: филиал галереи ждет портфолио от художников, скульпторов, архитекторов, инженеров и студентов старших курсов соответствующих специальностей из Самары и соседних регионов. Отправить свое CV можно до 7 июня, всего для учебы в Лаборатории отберут 5 человек.

Преподавать искусство создания особых экспонатов будут Михаил и Ольга Шу — основатели крупнейшей в России Мастерской тактильных моделей, а также сотрудники отдела Обеспечения доступности и инклюзии Третьяковской галереи.

Подробности о Лаборатории и условиях участия — на странице «Третьяковки» в Самаре.



