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Искусство

Прикоснуться к искусству: «Третьяковка» научит создавать тактильные модели

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«Третьяковка» открыла прием заявок в Лабораторию рельефных изображений или скульптур для изучения незрячими людьми.

«Третьяковка» открыла прием заявок в Лабораторию тактильных моделей: филиал галереи ждет портфолио от художников, скульпторов, архитекторов, инженеров и студентов старших курсов соответствующих специальностей из Самары и соседних регионов. Отправить свое CV можно до 7 июня, всего для учебы в Лаборатории отберут 5 человек.

Преподавать искусство создания особых экспонатов будут Михаил и Ольга Шу — основатели крупнейшей в России Мастерской тактильных моделей, а также сотрудники отдела Обеспечения доступности и инклюзии Третьяковской галереи.

Подробности о Лаборатории и условиях участия — на странице «Третьяковки» в Самаре.


 

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