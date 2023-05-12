Арт-мобилизация: «Виктория» ждет заявки от самарских художников

Экспертный совет аукциона молодого искусства готов отбирать работы – их уже можно присылать для оценки.

«Виктория» продолжает работать даже после закрытия на реконструкцию: 17 июня команда галереи совместно с «Собакой.ru» и «Российским аукционным домом» проведет на самарском пляже Аукцион молодых художников. Ценители современного искусства получат возможность украсить свои коллекции работами 20 самарских перспективных авторов от 18 до 35, которых выберет экспертный совет аукциона. Заявки от художников принимаются до 28 мая: подробности на сайте галереи. Цель аукциона – сформировать культуру арт-рынка и поддержать художников, поэтому все деньги, вырученные от продажи работ, достанутся их авторам.