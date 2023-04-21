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Искусство

Знакомство на прощание

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За месяц до своего совершеннолетия галерея Victoria подарила культурному коммьюнити города на Волге целый пакет новостей и анонсов. Главными темами стало открытие выставки «На заре» и объявление о грядущей реконструкции здания на Некрасовской.

Куратор проекта «На заре» Анастасия Альбокринова идеально описала его суть — это выставка, на которой роль выставочного пространства играет все, что угодно, только не выставочные пространства. Ориентиром для выставки, которой команда галереи решила проститься со старым зданием, стала альба - предрассветная серенада, которая разлучает любовников. Построенная на тонком и гармоничном переплетении арт-объектов из архивов Victoria и прекрасной музыки, которую бережно подобрал музыкальный куратор Дмитрий Крылов, «На заре» - это возможность увидеть то, что раньше скрывали замки и засовы, пройтись с плеером по гулким коридорам и проститься с галереей, как прощаются со старым знакомым.

Радует только то, что в этот раз прощание не навсегда: на пресс-конференции команда Victoria убедила всех, что переезд не значит «закрыться». В новом пространстве, до которого от старого здания можно дойти за пару минут, продолжат работать классы, лекторий и библиотека. Выставочная деятельность галереи тоже не прервется – просто сменит характер на выездно-гастрольный и – судя по озвученным планам – будет весьма интенсивной. Правда не такой интенсивной, как работа по реконструкции и переосмыслению функции старого здания галереи, над которой будет работать настоящий архитектурный ансамбль: за «классику» в нем будет отвечать архитектор Константин Африкантов, а за современное звучание – молодое архитектурное бюро link.bureau. Собравшимся на пресс-конференции рассказали, что у каждого из трех этажей появится новая функция и можно будет выходить на крышу, чтобы любоваться знаменитыми волжскими закатами в творческой атмосфере. И ждать новой встречи осталось совсем недолго – возможно даже меньше заявленных двух лет.

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Дата события:
20 - 28 апреля 2023 года
Люди:
Анастасия Альбокринова

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