Стильная польза: где покупать удобные (и красивые!) бутылочки для воды от самарских брендов

От «Города-курорта» и «Точки на карте» с родными видами до Третьяковки в Самаре, «Коржа» и Fransy – самарские бренды превратили такой, казалось бы, простой предмет, как бутылка для воды, в настоящие лайфстайл-символы. Рассказываем, где покупать бутылочки (и фэшн-термокружки!) с креплениями для рюкзаков и чек-листом мест по Самарской области, а кто делает из простых термокружек настоящие арт-объекты. Не забываем про суточную норму воды – независимо от погоды за окном!
«Точка на карте»
Поддержать безотходное и осознанное потребление поможет алюминиевая бутылка для воды от бренда «Точка на карте». Компактный аксессуар можно носить как в сумке, так и прикреплять на походный рюкзак с помощью металлического карабина. Бутылочка не только удобная и стильная, но и вайбовая: все здесь напоминает о ней – живописной Самарской Луке (и не только!)
«Город-курорт»
Носить воду в алюминиевых бутылочках от «Города-курорта» и удобно, и приятно: на легком аксессуаре есть карабин, который можно прикрепить на рюкзак, а душевные принты передают поистине волжский вайб. Можно выбрать бутылочку на любой вкус и цвет: «Мое будущее светлое нефильтрованное» отсылает нас к песне певицы Фефы, «Волжский гедонизм» напоминает о Волге, а «Самара – город закатов» передает самый родной – а значит и самый красивый вид на земле. Для любителей активного отдыха есть бутылочка с достопримечательностями и стикерпаком. План простой: берете бутылочку, едете в места, изображенные на ней, и наклеиваете стикер, чтобы надолго сохранить момент – и не только в памяти.
Третьяковка в Самаре
Да, филиал Третьяковской галереи в Самаре – не только выставочное пространство, но и классный лайфстайл-бренд. Их бутылочка для воды – настоящие арт-объекты, посвященные Фабрике-кухни. В каталоге товаров есть и термос, который согреет холодными осенними вечерами. С такими аксессуарами носить с собой воду не только удобно и экологично, но и эстетично!
«Корж»
В мерче «Коржа» есть стильные и полезные предметы на каждый день – термобутылка и термокружки. Термобутылка из нержавеющей стали держит тепло до двенадцати часов: с утра можно налить кофе (а еще чай или какао!), и вечером он все еще будет горячим. Термокружка – компактная, герметичная и продуманная: крышка со специальной заглушкой выпускает пар, а съемная ручка в цвет корпуса превращает ее в удобный аксессуар. Это идеальный вариант для тех, кто привык носить свой уют с собой.
Fransy
Fransy выпускает не только одежду, но и аксессуары. Герметичная термокружка – спасение в холодное время года. Отправляясь в долгую прогулку, не забудь взять с собой термокружку с любимым горячим напитком. А гравировка с напоминанием о важности личного комфорта точно скрасит любой – и мы в этом уверены! – день.
Текст: Дарья Дубинина
Фото: Социальные сети «Клуб Третьяковки в Самаре», архивы пресс-служб
