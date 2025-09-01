Стильная польза: где покупать удобные (и красивые!) бутылочки для воды от самарских брендов

Носить воду в алюминиевых бутылочках от «Города-курорта» и удобно, и приятно: на легком аксессуаре есть карабин, который можно прикрепить на рюкзак, а душевные принты передают поистине волжский вайб. Можно выбрать бутылочку на любой вкус и цвет: «Мое будущее светлое нефильтрованное» отсылает нас к песне певицы Фефы, «Волжский гедонизм» напоминает о Волге, а «Самара – город закатов» передает самый родной – а значит и самый красивый вид на земле. Для любителей активного отдыха есть бутылочка с достопримечательностями и стикерпаком. План простой: берете бутылочку, едете в места, изображенные на ней, и наклеиваете стикер, чтобы надолго сохранить момент – и не только в памяти.