Светлана Симонова: «Я считаю, что никого не нужно ни в чем убеждать – каждый человек должен прийти к экологичному образу жизни самостоятельно»

Светлана Симонова доказала, что простое правило: «Хочешь изменить мир – начни с себя» – это не громкие слова, а вполне работающая схема. Руководитель волонтерского объединения и основательница сети самарских экоцентров «Вторсырье на благотворительность» начала сортировать вторсырье у себя дома больше шести лет назад, а в 2020 году стала частью ведущего экопроекта Самары и инициатором решений, которые действительно меняют жизнь города.
«Человека греет мысль, что его пэт-бутылка и стаканчик от сметаны станут частью большого доброго дела»
Ваша совместная история с проектом «Вторсырье на благотворительность» – с чего она началась?
Я стала частью проекта на втором году его существования – практически стою у его истоков. Все началось с того, что я захотела сдавать вторсырье, а коллега посоветовала присмотреться к ребятам из «Вторсырье на благотворительность». Знала бы она, насколько судьбоносной окажется ее рекомендация! Я промониторила все соцсети проекта и увидела, что рядом с моим домом на Георгия Димитрова есть точка, где проходила экоакция. В какой-то момент волонтеры проекта начали готовиться к арт-фестивалю «Чистый Репин» – они искали манекен, и я для них его нашла. В разговоре с ребятами оказалось, что проекту нужен юрист, а я – по совпадению! – училась на юридическом. Так все и завертелось. А на момент, когда прежнему руководителю стало не совсем интересно заниматься экопроектом, я встала на его место.
В чем философия проекта «Вторсырье на благотворительность»? И я здесь даже не столько про сортировку и переработку, сколько про вторую часть названия проекта.
Средства, которые мы получаем за сдачу вторсырья, идут на благотворительность. И эта составляющая помогла нашему проекту здорово вырасти. Многих людей цепляет, что они не просто совершили над собой неимоверное усилие – помыли дома все вторсырье, отсортировали его и принесли на переработку – а еще и помогли другому. Человека греет мысль, что его пэт-бутылка и стаканчик от сметаны станут частью большого доброго дела. На данный момент у нас более пятидесяти благополучателей: от зооприютов и центров помощи детям до культурных инициатив, которые реализуются в нашем городе.
Интересно, что вы даете выбор подписчикам – именно они решают, кому будет направлена помощь…
Да, мы решили снять с себя небольшую долю ответственности: после каждой акции на нашу команду сыпалось огромное количество предложений, кому направить финансовую помощь. Хотелось ли нам помочь всем? Да. И в какой-то момент появилась идея устроить честное голосование среди нашей аудитории.
Но мы не можем сказать, что сбор денег для нас – это первостепенная задача. Когда мы начинаем принимать какие-то новые позиции, не оцениваем экономику. Считаю, что это не наше основное дело. А наше – спасти как можно больше вторсырья, показать людям, что их мусорная корзина может быть такой, что ее и вовсе не нужно будет выносить. Так происходит, например, в моей семье.
А пищевые отходы?
Я счастливый обладатель кухонного утилизатора: он перерабатывает органику в сухой субстрат, который мы подсыпаем к растениям. По сути, я получаю самое полезное и экологически чистое удобрение для растений.
Как вам кажется, почему у вас так мало и конкурентов, и единомышленников в городе?
Это сложный труд. Ребята в команде каждый день тянут на себе эту лямку – за весь город. Сейчас мы единственные, кто принимает многие позиции, не только в городе, но в области: от чеков до скрепышей, из которых недавно мы собрали целый арт-объект.
«Правила придумываем не мы – их устанавливает компания-переработчик»
Люди зачастую болезненно относятся к чему-то новому, а еще чаще сопровождают все это протестами. Как вы с этим справляетесь?
Мы действительно не стоим на месте: что-то упрощаем, а что-то, наоборот, усложняем. Но всегда пытаемся объяснить, что правила придумываем не мы – их устанавливает компания-переработчик. И если аудитория готова по этим правилам сортировать вторсырье, это здорово, если нет, то мы никого не можем ни к чему обязать. Это личная ответственность каждого.
Я лично сталкивалась с ситуациями, когда посетители экоцентров приходили, кидали мешки со вторсырьем и говорили: «А дальше – сами». Часто ли люди приходят с негативом?
Да, все люди разные, а через нас проходят большие потоки – в том числе и из негатива. Наша аудитория – светлая, добрая и позитивная, но в любой банке меда есть ложка дегтя. Например, мы часто сталкиваемся с недовольствами от мужчин, которых жены отправили сдавать вторсырье. И когда они сталкиваются с жестокой реальностью, начинаются недовольства. Указав им на ошибки, можно остаться крайним. Такие ситуации встречаются, но в последнее время – не знаю, по какой причине – не так часто, как раньше.
С какими ошибками чаще всего сталкиваются посетители?
Основные боли связаны именно с процессом подготовки вторсырья: человек выпил напиток, а на горлышке бутылки осталась металлическая оболочка. Снимать ее – лень, и многие решают, что «и так пойдет». Но никто не подготовит вторсырье за них. И это нужно отчетливо понимать.
Проводите ли вы обучения и тренинги для экоконсультантов по отработке негатива?
Да! Например, управляющая экоцентрами недавно прошла стажировку в Питере: там затрагивались и вопросы выгораний, и стрессов, и негативных откликов о работе. Я лично всегда вижу по ребятам, что с ними что-то не так: стараюсь вытаскивать их на различные совместные мероприятия: от походов в театр до поездок по области и России. Это разгружает!
Кто может стать экоконсультантом?
Экоконсультантом может стать любой человек, который горит идеей. Сейчас нам не хватает рук – остро нужны люди, но, как показывает практика, не все готовы вывезти такую нагрузку.
А что входит в их обязанности?
Такой человек помогает управляющему экоцентра в дни пиковой нагрузки: подсказывает пришедшим на пункт, что и куда положить, следят, пересортировывают и исправляют недочеты. К слову, некоторые позиции мы отсматриваем несколько раз, потому что жесткие условия от переработчиков не дают нам право на ошибку.
Что заставляет вас грустить?
Потребительское отношение к нашей работе. Да, нам хотелось бы, чтобы люди внимательнее вникали в экоправила и старались сокращать свое потребление, а не множить его. И мы всеми силами пытаемся нести в массы этот тренд.
Что, наоборот, заставляет радоваться?
И мне, и членам команды всегда очень приятно читать положительные отзывы. Казалось бы, такая мелочь! Но это так ценно, особенно в то время, когда многие воспринимают «Вторсырье на благотворительность» как данность. Хотя это не так. Каждый позитивный отклик о работе проекта – это большая ценность.
«Кстати, самый страшный ночной кошмар экоконсультанта – когда к тебе подходит посетитель с крошечным мешочком всяких мелочей, которые он хочет сдать на переработку»
Как изменилось отношение самарцев к раздельному сбору вторсырья за те пять лет, которые вы в проекте?
«Сдающихся» становится все больше – и это радует. Да и в целом экологическая повестка стала довольно популярной и обсуждаемой в медиапространстве. Люди стали понимать, что негативные изменения в экологии происходят, в том числе и из-за каждого из нас. И вот когда к нам приходят люди, находящиеся в этой точке осознанности, все получается – и получается круто!
Как сейчас обстоят дела с раздельным сбором вторсырья в городе? Потому что кажется, что баки для разделения просто не работают.
Где-то год назад мы решили разобраться в этом вопросе более детально: за это время посетили два комплекса по обработке отходов – места, куда уезжает часть содержимого из мусорных контейнеров. Картинка, которую мы увидели, не очень утешительная.
Все разделенные отходы отправляются в одно место?
На данный момент система обращения с отходами недостаточно прозрачная. На сортировочных станциях, а их в области восемь, отбирают очень незначительное количество сырья – в прошлом году было всего три с половиной процента. И на это есть ряд причин. Да и мало кто из горожан, не участвующих в экопроектах, специально моет стаканчик от сметаны, чтобы выбросить его в предназначенный для него контейнер. Хотя те же стаканчики можно переработать и сделать из них настоящую плитку! В прошлом году мы поступили именно так и выложили двести метров экоплитки в центре для детей с ДЦП. Мы на личном примере показали, что в таком усилии есть смысл!
Как не довести сортировку вторсырья до абсурда? Знаю случаи, когда разделяют вообще все, включая микроскопические металлические скрепки.
Согласна, здесь нужно искать баланс. Хотя есть на свете люди, которым в кайф просто разбирать эти скрепки и сортировать их по разным пакетикам. Такой у них характер. Кстати, самый страшный ночной кошмар экоконсультанта – когда к тебе подходит посетитель с крошечным мешочком всяких мелочей, которые он хочет сдать на переработку. И да, мы, конечно же, помогаем!
Случается, что такая гиперосознанность приводит людей к выгоранию: человек хочет сдать сразу все, а еще заботиться о чужом вторсырье, пытается переубедить и переманить на свою сторону друзей и родственников. Я считаю, что никого не нужно ни в чем убеждать – каждый человек должен прийти к экологичному образу жизни самостоятельно.
Что важнее: сокращать или перерабатывать максимум отходов?
Есть три заповеди экологиста – сокращай потребление, используй повторно, что у тебя есть, и сдавай на переработку все, что не подошло под два предыдущих пункта. Например, я стараюсь не покупать продукты в упаковке от производителя – все складываю в свою тару и пакетики.
Вы как опытный экочеловек точно должны понимать, насколько сложно – а зачастую просто неподъемно – бывает начать путь в сторону сортировки вторсырья. Как начать это безболезненно и правильно?
Мне кажется, что когда я начинала свой путь, то совершала вообще все ошибки, которые были возможны. Главный совет – не начинать сортировать сразу все, лучше на первое время выбрать пару несложных фракций. Например, можно стартовать со стекла, а потом добавить к нему бумагу. Важно углубляться в процесс постепенно, без насилия над собой. Со временем сортировка станет обыденным ритуалом, на который будет требоваться пять-десять минут в день. А еще я бы советовала внимательно изучить правила сдачи. Поверьте, это облегчит процесс и вам, и нам и сделает его максимально доброжелательным. Меньше ошибок – больше мотивации. Разве это не здорово?
Текст: Ксения Возгорькова
Продюсер: Наталья Алиуллова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Анастасия Рашевская
Макияж: Евгения Золотарёва (Manufaktura Beauty)
Прическа: Анастасия Юнисова (Manufaktura Beauty)
Комментарии (0)