Светлана Симонова: «Я считаю, что никого не нужно ни в чем убеждать – каждый человек должен прийти к экологичному образу жизни самостоятельно»

«Правила придумываем не мы – их устанавливает компания-переработчик»

Люди зачастую болезненно относятся к чему-то новому, а еще чаще сопровождают все это протестами. Как вы с этим справляетесь?

Мы действительно не стоим на месте: что-то упрощаем, а что-то, наоборот, усложняем. Но всегда пытаемся объяснить, что правила придумываем не мы – их устанавливает компания-переработчик. И если аудитория готова по этим правилам сортировать вторсырье, это здорово, если нет, то мы никого не можем ни к чему обязать. Это личная ответственность каждого.

Я лично сталкивалась с ситуациями, когда посетители экоцентров приходили, кидали мешки со вторсырьем и говорили: «А дальше – сами». Часто ли люди приходят с негативом?

Да, все люди разные, а через нас проходят большие потоки – в том числе и из негатива. Наша аудитория – светлая, добрая и позитивная, но в любой банке меда есть ложка дегтя. Например, мы часто сталкиваемся с недовольствами от мужчин, которых жены отправили сдавать вторсырье. И когда они сталкиваются с жестокой реальностью, начинаются недовольства. Указав им на ошибки, можно остаться крайним. Такие ситуации встречаются, но в последнее время – не знаю, по какой причине – не так часто, как раньше.

С какими ошибками чаще всего сталкиваются посетители?

Основные боли связаны именно с процессом подготовки вторсырья: человек выпил напиток, а на горлышке бутылки осталась металлическая оболочка. Снимать ее – лень, и многие решают, что «и так пойдет». Но никто не подготовит вторсырье за них. И это нужно отчетливо понимать.

Проводите ли вы обучения и тренинги для экоконсультантов по отработке негатива?

Да! Например, управляющая экоцентрами недавно прошла стажировку в Питере: там затрагивались и вопросы выгораний, и стрессов, и негативных откликов о работе. Я лично всегда вижу по ребятам, что с ними что-то не так: стараюсь вытаскивать их на различные совместные мероприятия: от походов в театр до поездок по области и России. Это разгружает!

Кто может стать экоконсультантом?

Экоконсультантом может стать любой человек, который горит идеей. Сейчас нам не хватает рук – остро нужны люди, но, как показывает практика, не все готовы вывезти такую нагрузку.

А что входит в их обязанности?

Такой человек помогает управляющему экоцентра в дни пиковой нагрузки: подсказывает пришедшим на пункт, что и куда положить, следят, пересортировывают и исправляют недочеты. К слову, некоторые позиции мы отсматриваем несколько раз, потому что жесткие условия от переработчиков не дают нам право на ошибку.

Что заставляет вас грустить?

Потребительское отношение к нашей работе. Да, нам хотелось бы, чтобы люди внимательнее вникали в экоправила и старались сокращать свое потребление, а не множить его. И мы всеми силами пытаемся нести в массы этот тренд.

Что, наоборот, заставляет радоваться?

И мне, и членам команды всегда очень приятно читать положительные отзывы. Казалось бы, такая мелочь! Но это так ценно, особенно в то время, когда многие воспринимают «Вторсырье на благотворительность» как данность. Хотя это не так. Каждый позитивный отклик о работе проекта – это большая ценность.

«Кстати, самый страшный ночной кошмар экоконсультанта – когда к тебе подходит посетитель с крошечным мешочком всяких мелочей, которые он хочет сдать на переработку»

Как изменилось отношение самарцев к раздельному сбору вторсырья за те пять лет, которые вы в проекте?

«Сдающихся» становится все больше – и это радует. Да и в целом экологическая повестка стала довольно популярной и обсуждаемой в медиапространстве. Люди стали понимать, что негативные изменения в экологии происходят, в том числе и из-за каждого из нас. И вот когда к нам приходят люди, находящиеся в этой точке осознанности, все получается – и получается круто!

Как сейчас обстоят дела с раздельным сбором вторсырья в городе? Потому что кажется, что баки для разделения просто не работают.

Где-то год назад мы решили разобраться в этом вопросе более детально: за это время посетили два комплекса по обработке отходов – места, куда уезжает часть содержимого из мусорных контейнеров. Картинка, которую мы увидели, не очень утешительная.

Все разделенные отходы отправляются в одно место?

На данный момент система обращения с отходами недостаточно прозрачная. На сортировочных станциях, а их в области восемь, отбирают очень незначительное количество сырья – в прошлом году было всего три с половиной процента. И на это есть ряд причин. Да и мало кто из горожан, не участвующих в экопроектах, специально моет стаканчик от сметаны, чтобы выбросить его в предназначенный для него контейнер. Хотя те же стаканчики можно переработать и сделать из них настоящую плитку! В прошлом году мы поступили именно так и выложили двести метров экоплитки в центре для детей с ДЦП. Мы на личном примере показали, что в таком усилии есть смысл!

Как не довести сортировку вторсырья до абсурда? Знаю случаи, когда разделяют вообще все, включая микроскопические металлические скрепки.

Согласна, здесь нужно искать баланс. Хотя есть на свете люди, которым в кайф просто разбирать эти скрепки и сортировать их по разным пакетикам. Такой у них характер. Кстати, самый страшный ночной кошмар экоконсультанта – когда к тебе подходит посетитель с крошечным мешочком всяких мелочей, которые он хочет сдать на переработку. И да, мы, конечно же, помогаем!

Случается, что такая гиперосознанность приводит людей к выгоранию: человек хочет сдать сразу все, а еще заботиться о чужом вторсырье, пытается переубедить и переманить на свою сторону друзей и родственников. Я считаю, что никого не нужно ни в чем убеждать – каждый человек должен прийти к экологичному образу жизни самостоятельно.

Что важнее: сокращать или перерабатывать максимум отходов?

Есть три заповеди экологиста – сокращай потребление, используй повторно, что у тебя есть, и сдавай на переработку все, что не подошло под два предыдущих пункта. Например, я стараюсь не покупать продукты в упаковке от производителя – все складываю в свою тару и пакетики.

Вы как опытный экочеловек точно должны понимать, насколько сложно – а зачастую просто неподъемно – бывает начать путь в сторону сортировки вторсырья. Как начать это безболезненно и правильно?

Мне кажется, что когда я начинала свой путь, то совершала вообще все ошибки, которые были возможны. Главный совет – не начинать сортировать сразу все, лучше на первое время выбрать пару несложных фракций. Например, можно стартовать со стекла, а потом добавить к нему бумагу. Важно углубляться в процесс постепенно, без насилия над собой. Со временем сортировка станет обыденным ритуалом, на который будет требоваться пять-десять минут в день. А еще я бы советовала внимательно изучить правила сдачи. Поверьте, это облегчит процесс и вам, и нам и сделает его максимально доброжелательным. Меньше ошибок – больше мотивации. Разве это не здорово?