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Уборка по-графски: в усадьбе Орловых-Давыдовых в Усолье проведут субботник

Ежегодно волонтеры устраивают гранд-субботник на территории усадьбы Орловых-Давыдовых в селе Усолье. Убирают, кстати, не только пространство вокруг усадьбы, но и наводят порядок внутри некоторых зданий.

В этом году в программе – кроме самой уборки, разумеется – запланированы полевой обед, мастер-класс по историко-бытовым танцам, концерт, экскурсия в Музей истории Усольского края, ярмарка и (!) свободный микрофон – та самая возможность выступить с творческим номером – и сразу на графской земле.

Регистрация участников начнется в половину двенадцатого дня, 17 мая.

Фото: Архивы пресс-служб

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